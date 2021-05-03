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Anastasiadis’ten Paskalya mesajı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Ortodoks Hristiyanların Paskalya yortusu sebebiyle dün akşam yayınladığı mesajda Kıbrıs sorunu konusunda Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafında yönelik suçlamalarda bulunurken, Kıbrıs’ın “kurtuluşu ve yeniden birleşmesi için mücadele etmeye devam edeceği” mesajını verdi.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 10:00
Anastasiadis’ten Paskalya mesajı
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Rum haber kaynaklarına göre, Anastasiadis, Cenevre’de gerçekleştirilen gayrı resmi beşli konferansa değinerek, Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının “çarpıtarak sunmaya çalıştığı unsurlara kararlılık ve kanıtlarla yanıt verdikleri” iddiasında bulundu.
Rum lider, Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının Cenevre’deki konferansta BM’yi, BM tüzüklerini ve AB’yi yok sayarak BM Genel Sekreterinden, KKTC’nin tanınması yönündeki “yasadışı çabalarına ortak olmasını talep ettiklerini” ifade etti. Anastasiadis, böyle bir talebin sadece uluslararası hukuka ve BM Genel Sekreterinin misyonuna aykırı olmamakla kalmayıp, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerin çoğunluğunun arzusuna da aykırı olduğunu iddia etti.
Anastasiadis, “yeni bir Osmanlı İmparatorluğu hayalleri kuranların kibirli tutumlarına bir kez daha şahit olduk” ifadelerini kullandığı açıklamasında Perşembe ve Cuma günleri Portekiz’de katılacağı gayrı resmi Avrupa Konseyi toplantısında, Avrupalı liderleri yeni Türk kışkırtmaları konusunda bilgilendireceğini de sözlerine ekledi.

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Son Güncelleme: 03.05.2021 10:56
Anahtar Kelimeler:
Paskalya MesajıAnastasiadis
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