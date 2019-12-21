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Anastasiadis’ten komşu ülkelerle koordinasyon girişimi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin engellenmesi konusunda bölge ülkeleri başkan ve yetkilileriyle koordinasyon sağlanması girişimi başlattı.

Anastasiadis’ten komşu ülkelerle koordinasyon girişimi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin engellenmesi konusunda bölge ülkeleri başkan ve yetkilileriyle koordinasyon sağlanması girişimi başlattı.

21 Aralık 2019 Cumartesi 12:09
Anastasiadis’ten komşu ülkelerle koordinasyon girişimi

Politis gazetesi, “Netanyahu EastMed’i Öne Çıkarıyor – Başkan Anastasiadis Komşu Ülkelerle Koordineli Faaliyetler Girişiminde” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin kısıtlanması çabaları çerçevesinde komşu ülkelerle koordinasyonun sağlanması için yoğun çaba içerisine girdiğini yazdı.
Gazete, Perşembe akşamı Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah El Sisi’yle telefon görüşmesi gerçekleştiren Anastasiadis’in dün de İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ve Yunanistan Başbakanı Kirakos Miçotakis’le telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini belirtti.
Anastasiadis’in özellikle İsrail Başbakanı Netanyahu’yla gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin dikkat çekici olduğunu ve Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios’un açıklamasına göre, Netanyahu’nun, Eastmed boru hattı projesine ilişkin anlaşmanın imzalanmasını önerdiğini vurgulayan gazete, Netanyahu’nun Türkiye-Libya anlaşmasını da kınadığını öne sürdü.
Gazete, Anastasiadis’in bu girişimleri ve İsrail’den altığı desteğe karşın, İsrail ve Lübnan’da mevcut siyasi ortamın bu tip ciddi konularda adım atılabilmesine imkan verecek şekilde istikrarlı olmadıklarını hatırlattı.
Habere göre Anastasiadis, Pazartesi günü de Ürdün Kralı II. Abdullah’la da telefonda görüşecek.
MİÇOTAKİS’İ BİLGİLENDİRDİ
Gazete haberinin devamında, Anastasiadis’in Yunanistan Başbakanı Miçotakis’le de uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, El Sisi, Netanyahu ve Hariri’yle yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin bilgi aktardığını yazdı.
Anastasiadis ve Miçotakis’in, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri ve Libya’yla imzaladığı anlaşma konusunda gerekli tüm girişimlerin yapılması ve bu girişimlerin sadece komşu ülkelerle de sınırlı kalmaması yönünde fikir birliğini yinelediklerini vurgulayan gazete, girişimlerin AB ve BM nezdinde de ve hatta ABD çerçevesinde de gerçekleştirilmesinin öngörüldüğünü aktardı.
Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberlerini, “EastMed İçin İmza İstedi – Benjamin Netaniyahu’dan Anastasiadis’le Telefon Görüşmesinde Net Mesaj” başlıkları altında verirken Anastasiadis’in dün bir ziyaretinde yaptığı açıklamada “gelişmeler yaşanacağı” mesajını verdiğini yazdı.

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Gazete, Anastasiadis’in dünkü telefon görüşmesinde Netanyahu’dan Eastmed anlaşmasının imzalanması önerisini aldığını belirttiği haberinde, Anastasiadis’in de anlaşmaya imza atma arzusunda olduğunu öne sürdü.
Güney Kıbrıs ve İsrail’in, Eastmed projesinin diğer ilgili iki ülkesi olan Yunanistan ve İtalya’ya net mesaj ilettiklerini vurgulayan gazete, Anastasiadis’in dün bir RMMO askeri kışlasını ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, İsrail’le işbirliği yapma yönündeki kararlılıklarını vurguladığını yazdı.
Anastasiadis, Türkiye’nin sözde yasadışı eylemler ve Libya’yla anlaşma imzalama yoluyla ortaya koyduğu taleplerinin önüne geçilmesi için İsrail’le yakın işbirliği yapma ve belirli adımlar atma konusunda kararlı olduklarını söyledi.
“Bu konuda sürekli girişimleri bulunduğunu ve bu girişimlerin önümüzdeki günlerde sadece bölgeye değil Atlantik ötesine de uzanacağının herkes tarafından görüleceğini” vurgulayan Anastasiadis, girişim gerçekleştirilmesinin değil girişimlerin sonuca ulaşmasının haber değeri taşıdığını ve ne kadar az söylenirse o kadar çok başarı şanslarının bulunduğunun altını çizdi.
Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:
Haravgi: “Eastmed İçin Anlaşmanın Hemen İmzalanmasını İstedi”.
Alithia: “Türk İhlallerine Karşı Hep Birlikte”.

 

Son Güncelleme: 21.12.2019 16:50
Anahtar Kelimeler:
AnastasiadisKomşu ülkelerle Koordinasyon
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