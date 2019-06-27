banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95553
ALTIN
260.660
DOLAR
5.7718
STERLİN
7.3257
EURO
6.5636
Eşkiyalığa geçit yok!
EŞKİYALIĞA GEÇİT YOK!
Buğday yüklü kamyon seyir halindeyken alev aldı
BUĞDAY YÜKLÜ KAMYON SEYİR HALİNDEYKEN...
KKTC’de izinsiz ikamet eden 7 kişi tutuklandı
KKTC’DE İZİNSİZ İKAMET EDEN 7...
İskele’de uyuşturucu
İSKELE’DE UYUŞTURUCU
banner306
Flaş Haber
Eşkiyalığa geçit yok!
Kapat

Anastasiadis’ten Guterres’e mektup

Anastasiadis’ten Guterres’e mektup

27 Haziran 2019 Perşembe 08:24
Anastasiadis’ten Guterres’e mektup

HRİSTODULİDİS, MEKTUPTA “MÜZAKERELERİN YENİDEN BAŞLAMASINA YARDIMCI OLACAK ÜÇ YÖNTEM” YER ALDIĞINI AÇIKLADI

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e,  mektup göndererek Kıbrıs “müzakerelerinin yeniden başlamasına yardımcı olabileceğini” düşündüğü üç yöntemi aktardığını açıkladı.
Politis ‘e göre Hristodulidis dün “Kanal 6” ya yaptığı açıklamada Anastasiadis’in Guterres’e gönderdiği 14 Haziran 2019’da, referans şartlarında uzlaşıya varılamayan bir dönemde, müzakerelerin yeniden başlamasına yardımcı olabileceğini düşündüğü üç yöntemi ilettiğini açıkladı.
Hristodulidis’in bu üç yöntemi  günler önce katıldığı Politis 107.6 isimli radyonun bir programında açıkladığını ancak BM’ye mektuptan söz etmediğini kaydeden gazete, Anastasiadis’in Guterres’e  önerdiği yöntemleri şöyle sıraladı:
“Lute’un huzurunda Anastasiadis-Akıncı görüşmesi yapılması, Guterres huzurunda Anastasiadis-Akıncı görüşmesi yapılması, Crans Montana’da da olan oluşumla bir görüşme yapılması”  

banner317
Hristodulidis, bu üç yöntem dışında herhangi başka bir yöntem uygulanamayacağını, bu yöntemlerin de sözde “Kıbrıs MEB”indeki Türk  faaliyetlerinin durması şartıyla uygulanabileceğini öne sürdü
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın günler önce, müzakerelerin nasıl devam edeceğinin netleşmesi için beşli gayrı resmi konferanstan söz ettiği hatırlatılan Hristodulidis, KKTC’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce gelişme olmazsa olguların çok daha zorlaşmasının beklendiğini ve cumhurbaşkanlığı taliplerinden biri olduğu görünen Özersay’ın tezlerinin “iyimserliğe çok da yer bırakmadığı” görüşünü yineledi. 
Alithia “Müzakerelerin Yeniden Başlamasını İstiyor...  Dışişleri Bakanı’na Göre Başkan Anastaiadis BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e Mektup Gönderdi” başlıklı haberinde Hristodulidis’in, Anastasiadis’in bu inisiyatifi alma sebebi olarak, Genel Seıkreter’in Kıbrıs Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un referans şartlarında uzlaşı çabalarının sonuçsuz kalmasını gösterdiğini yazdı.
Habere göre Kanal 6’nın diğer bir konuğu olan AKEL Merkez Sekreterya üyesi ve Kıbrıs masası şefi Tumazos Çelebis, Anastasiadis’in Guterres’e mektup göndermesini “çok önemli gelişme” diye niteledi.  Çelebis “Kıbrıs sorununun çözüm prosedürünün devam edebilmesi için, daha önce varılmış bütün yakınlaşmalar, Guterres Çerçevesi ve garantörlerin danışmanlık dışındaki rollerini ortadan kaldıran gayrı resmi çözümün uygulanması anlaşması da dahil, kaldığı yerden yeniden başlaması gerekir” dedi. 
 

Son Güncelleme: 27.06.2019 11:59
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
232 Milyon Euro’luk Ek Bütçe….
232 Milyon Euro’luk Ek Bütçe….
Greco’dan Güney Kıbrıs’a Uyarı
Greco’dan Güney Kıbrıs’a Uyarı
Abd Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Doğu Akdeniz’de Güvenlik Ve Enerji Yasa Tasarısını Onayladı
Abd Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Doğu Akdeniz’de Güvenlik Ve Enerji Yasa Tasarısını Onayladı
Kapalı Maraş Gündemde...
Kapalı Maraş Gündemde...
KKTC Brüksel Temsilciliği’nin dağıttığı not defterlerine tepki
KKTC Brüksel Temsilciliği’nin dağıttığı not defterlerine tepki
Fransa Parlamento Komitesi Başkanı Güney’de Temaslarda Bulunacak
Fransa Parlamento Komitesi Başkanı Güney’de Temaslarda Bulunacak
Eski Kooperatif Bankasının Taşınmazlarından Bm De Yararlandı
Eski Kooperatif Bankasının Taşınmazlarından Bm De Yararlandı
Yavuz’un Faaliyetleriyle İlgili Rum Basınındaki İddialar
Yavuz’un Faaliyetleriyle İlgili Rum Basınındaki İddialar
Hristofyas’ın Cenaze Töreni Rum Gazetelerinde Geniş Şekilde Yer Aldı
Hristofyas’ın Cenaze Töreni Rum Gazetelerinde Geniş Şekilde Yer Aldı
Çipras Erdoğan’a Güney Kıbrıs’tan yanıt verdi
Çipras Erdoğan’a Güney Kıbrıs’tan yanıt verdi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim