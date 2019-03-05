Anastasiadis’ten Eide’ye sert eleştiri

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreterinin eski Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’ye yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Alithia ve diğer gazeteler, temaslarda bulunmak için gittiği İngiltere’nin başkenti Londra’da Kıbrıslı Rum örgütlerin düzenlediği bir etkinlikte konuşan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, BM Genel Sekreterinin eski Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’ye yönelik suçlamalarını sert bir dille yinelediğin yazdılar.

Gazete: “Eide’yi İşaret Ediyor – Eide’nin Belgesi Çarpıtmalarla Dolu ve Kabul Edilemez Bir Belge” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Pazar gecesi Londra’da Kıbrıslı Rum diasporası tarafından düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada Eide’nin belgesinde BM Genel Sekreteri’nin 30 Haziran tarihinde belirttiklerinin çoğunun çarpıtıldığı iddiasında bulunduğunu yazdı.

Habere göre Anastasiadis konuşmasında, “çağ dışı garantörlük sisteminin kaldırılmasını söyleyen parametre başka, Eide’nin hazırladığı belgede garantörlüğün kaldığı ancak müdahale haklarının kaldırıldığını söylemesi başka şey” iddiasında bulundu.

“BM Genel Sekreterinin, en kısa sürede 1960’taki rakamlara varılabilmesi için asker sayısının büyük oranda azaltılmasından bahsederek ‘rapid reduction’ ifadesini kullandığını ve kalacak miktarın ne kadar kalacağına ilişkin bitiş tarihi veya yeniden değerlendirme tarihiyle karar verilmesi gerektiğini söylediğini” iddia eden Anastasiadis, Eide’nin ise “garantiler konusunun garantör ülkelerin başbakanları düzeyinde ele alınacağını” yazdığını savundu.

Eide’nin belgesinde “çarpıtılan birçok unsur bulunduğunu” iddia eden Anastasiadis, “şükürler olsun ki bazıları 4 Temmuz sabahı gerçekleştirilen görüşmenin ayrıntılı tutanaklarını tuttular” şeklinde konuştu.

Anastasiadis, birçok şeyin, BM Genel Sekreterinin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un hazırlamakta olduğu referans şartlarının neleri içereceğine bağlı olduğunu ifade ederek “Yapıcı bir diyaloğa doğru gidilebilmesi için bu referans şartlarının sadece görüşülecek konuları belirlemekle kalmayıp, neyin kabul edilebilir olduğunu ve neyin olmadığını da belirlemesi gerektiğini” vurguladı.

Anastasiadis, Kıbrıs Türk tarafının, alınacak her kararın kendilerinin olumlu oyunu gerektirmesini istediğini ancak bunun, “bir toplumun kararları belirlemesi veya diğerine empoze etmesi anlamına geleceğini” öne sürdü.

Lute ve Akıncı’dan, “dünyadaki herhangi başka bir anayasada bu varsa kendisine göstermelerini de istediğini” belirten Anastasiadis, “olumlu oy ve siyasi eşitlik hakkı, mantıklı oldukları yerde, yani çoğunluk toplumun azınlık toplumu olumsuz yönde etkileyecek bir karar alacak şekilde kötüye kullanımı olması durumunda kabulümüzdür” şeklinde konuştu.

Anastasiadis konuşmasında ayrıca, Kıbrıs’taki çözümsüzlüğün sebebi olarak Türkiye’yi gösterdi.

Gazete bir diğer haberinde ise AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun Anastasiadis’e yönelik eleştirilerine yer verdi.

Habere göre Kiprianu, Anastasiadis’in “zaman geçtikçe nihai bölünmeye doğru gidildiğini anlamamakta olduğunu” belirterek müzakerelerin biran önce başlaması yönünde girişimde bulunması için Anastasiadis’e çağrıda bulundu.

