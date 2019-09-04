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Anastasiadis’ten doğal gaz konusunda “yeni öneri”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “doğal gazın ortak idaresi” şeklindeki önerisine yeni bir “nonpaper”la yanıt verdiği ve bu öneride Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs sorunu çözülmeden önce bile doğal gaz gelirinden para alabilmelerinin öngörüldüğü iddia edildi.

Anastasiadis’ten doğal gaz konusunda “yeni öneri”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “doğal gazın ortak idaresi” şeklindeki önerisine yeni bir “nonpaper”la yanıt verdiği ve bu öneride Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs sorunu çözülmeden önce bile doğal gaz gelirinden para alabilmelerinin öngörüldüğü iddia edildi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 09:30
Anastasiadis’ten doğal gaz konusunda “yeni öneri”

Politis gazetesi, konuyla ilgili haberi, “Doğal Gaz Geliri Karşılığında MEB’in Belirlenmesi – Başkan’ın Karşı Önerisi: Kıbrıslı Türklere Çözümden Önce De Doğal Gaz Fonundan Para – Gelir Karşılığında MEB’in Belirlenmesi” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdi. Haberde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya, doğal gaz gelirlerinin paylaşımı konusunda yeni bir “gayrı resmi belge” (nonpaper) sunduğunu iddia etti.
Gazete, Anastasiadis’in önceki gün Rum basın mensuplarına Başkanlık Sarayı’ndaki bilgilendirmede bulunduğunu ve söz konusu önerisi hakkında bilgi aktardığını yazdı.
Habere göre, Anastasiadis, basın mensuplarına, 9 Ağustos tarihli görüşmede Akıncı’ya sunduğu öneriye ilişkin bilgi verdi.
Gazete, Anastasiadis’in önerilerini şu şekilde sıraladı: 
-“Kıbrıslı Türklerin, doğal gazın idaresi konusunda yaşanan gelişmelerden ve alınan kararlardan bilgi sahibi olmalarını sağlayacak bir bilgilendirme mekanizmasının kurulması.
-Doğal Gaz Fonu’yla ilişkili olan ve doğal gaz gelirlerinin Kıbrıslı Türklere denk düşecek olan oranının yatırılacağı bir banka hesabı açılması. Bu oranın yüzde 30 olacağı düşünülüyor.

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-Doğal gazdan ilk gelirlerin gelmeye başlaması beklenen 2022 yılından itibaren Kıbrıslı Türk doğal gaz hesabından para çekilmesine imkan tanınması. Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinde yapılacak yeni bir turda Kıbrıs Rum tarafının elinde bulundurduğu bir kozdan taviz vermesi anlamına geliyor. Başkanın değerlendirmesi, doğal zenginliklerin idaresinin egemenlik konusu olduğu, bu yüzden de tanınmayan ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne böyle bir hak verilemeyeceği şeklinde.
-Anastasiadis, Kıbrıslı Türklerin doğal gaz gelirlerinden, Kıbrıs sorununun çözümünden önce pay almaya başlayabilmesi önerisine karşılık Türkiye’nin Kıbrıs’la Münhasır Ekonomik Bölgeleri belirleme yoluna gitmesi şartını koşuyor.”
Gazete, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, Anastasiadis’in 9 Ağustos görüşmesinde dile getirdiği öneriye yönelik olumlu yaklaşımını, öneriyi yazılı olarak talep etmesiyle ortaya koyduğunu iddia etti. Önerinin, taraf olan Türkiye’nin de incelemesi için, “nonpaper” olarak Akıncı’ya gönderildiği kaydedildi.
Gazete, söz konusu önerinin Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun önünde olduğunu ancak henüz bir yanıt verilmediğini iddia ettiği haberinde, Anastasiadis’in bu önerisinde, çözümden önce Türkiye’yle MEB’in belirlenmesi koşulunu getirdiği için, önerinin kabul görme ihtimalinin düşük olduğu yorumunda da bulundu.

 

Son Güncelleme: 04.09.2019 14:28
Anahtar Kelimeler:
Anastasiadis Doğal Gaz önerisi
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