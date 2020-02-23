Anastasiadis’ten Brüksel’de tepki…

Fileleftheros gazetesi, Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petridis’in Rum Haber Ajansı’na konu ile ilgili yaptığı açıklamaya dayanarak, Anastasiadis’in mültecilerle ilgili ödeneğin azaltılmasına tepki gösterdiğini yazdı.

Habere göre Petridis açıklamasında, Güney Kıbrıs’ın bu görüşünün anlayışla karşılandığının görüldüğünü belirtti.

