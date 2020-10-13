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Anastasiadis’ten açıklamalar

Anastasiadis ERT’ye demeç verdi

13 Ekim 2020 Salı 13:07
Anastasiadis’ten açıklamalar
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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün yaptığı bir açıklamada “Avrupalı ortaklarının Türkiye’ye gösterdiği müsamahayı yeniden eleştirdiği” ifade edildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, dün katıldığı bir etkinlikte konuşan Anastasiadis, “Türkiye’yi pohpohlayan Avrupalı ortaklarına öğütlerde bulunarak, Avrupalı ortaklarının yeni Türk meydan okumalarının ardından bir değerlendirme yapmaları gerektiğini” öne sürdü.

İleri sürülen yeni Türk meydan okumalarının sonrasında, Belarus karşısındaki yaptırımlara paralel olarak, Türkiye aleyhinde yaptırımlar empoze edilmesindeki ısrarında kendisini haklı hissedip hissetmediği konusundaki bir soruya karşılık Anastasiadis, kısaca şunları söyledi:

“Tüm ortaklara şunu tekrar edeceğim: Türkiye’nin Kıbrıs aleyhindeki aynı zamanda Yunanistan’a da uzanan yeni kışkırtıcı faaliyetleri, Avrupalılar tarafından bir değerlendirme yapılması gerektiğine kuşku bırakmamaktadır. Ki onlar (Avrupalı ortaklar) hâlâ pohpohlamakla Türk provokasyonlarının geri çekileceğini düşünüyor ve bekliyorlar.”

“SEÇİMLERDEN SONRA MÜZAKERELERE HAZIRIM”

Gazeteye göre Anastasiadis, Yunan Radyo Televizyonu ERT’ye verdiği ve dün yayımlanan demecinde ise “14 Şubat 2014 ortak açıklaması, üzerinde hem fikir olunan görüş birlikleri ve Crans Montana’da ortaya konulan Guterres parametrelerinin 6 maddesi temelinde, kuzeydeki seçimlerin ardından müzakerelere hazır olduğunu” söyledi.

“Türkiye’nin BM Genel Sekreteri’nin çağrısına karşılık vermesini umduğunu” dile getiren Anastasiadis, “kendilerinin elbette tehditlerinden uzak bir şekilde, müzakere masasına dönmeye her daim hazır olduklarını” yineledi.

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BM Güvenlik Konseyi’nin kısa süre önce yaptığı açıklama konusunda ise Anastasiadis, “BM Güvenlik Konseyi’nin iki tarafın müzakerede bulunmasına ilişkin davetinin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, seçimlerden sonra, prosedürler üzerinde hemfikir olunması için, beş taraflı (artı BM) gayriresmi bir görüşme gerçekleştirilmesi amacıyla zemin hazırlanmasına dair çabalarını sürdüreceğini apaçık bir şekilde söylemesinden kaynaklanmaktadır” ifadesini kullandı.

Türk tarafının sürdürdüğü ileri sürülen tahrikler konusunda ise Anastasiadis, Maraş’ın sahil şeridinin açılmasının haricinde, yeni bir Navtex’in söz konusu olduğunu belirterek, Total ve Eni’ye lisans verilen deniz parselleri içerisinde sondaj yapan Yavuz gemisinin daha geçtiğimiz gün bölgeden ayrıldığını öne sürdü.

Buna paralel olarak “Barbaros’un Mağusa gidişatında olmak üzere doğudaki sismik araştırmalarını sürdürdüğünü” iddia eden Anastasiadis, “Barbaros gemisinin şimdi de, dün yayımlanan ve 9 Kasım’a kadar geçerli olan Navtex’le, Yavuz gemisinin sondaj yaptığı Kuzey bölgesine hareket etmekte olduğunu” ileri sürdü.

Anastasiadis “bunların hayal kırıklığına neden olduğunu” da ileri sürdü.

Anastasiadis, Atina ile Rum kesimi arasındaki ilişkilerin uyum içerisinde olduğunu da sözlerine ekledi.

AB DIŞ İLİŞKİLER TOPLANTISI VE BORRELL’İN AÇIKLAMALARI RUM BASININDA

Öte yandan gazeteler bugünkü haberlerinde, dün Lüksemburg’da toplanan AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısına başkanlık eden AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in, Maraş ve Kıbrıs sorunu konusunda yaptığı açıklamalara da yer verdiler.

Haber Alithia gazetesinde, “AB Müzakereleri Desteklemeye Hazır- Borrell: Maraş’ın Açılması Kararı Tersine Çevrilmeli”, Haravgi’de “Türkiye Yine Gerginliği Tırmandırıyor- Borrell: Yeni Navtex Gerginliği Artırıyor, 27’ler Maraş’la İlgili Kararın Tersine Çevrilmesini İstiyor”, Politis’te “Oruç Reis Suları Bulandırıyor”, Fileleftheros’ta ise “Türkiye Gerilimi Artırıyor- Maraş’ın Açılması Karşılıklı Güveni Sabote Ediyor” başlıklarıyla yer buldu.

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Son Güncelleme: 13.10.2020 14:24
Anahtar Kelimeler:
ErtAnastasiadis
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