banner386
banner365
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Nev-i şahsına münhasır ülkemde eli yağda/balda olanlar
Nev-i şahsına münhasır ülkemde eli...
İncirli baltasını hastanenin taşına vurdu!
İncirli baltasını hastanenin taşına vurdu!
Sine-i millet de bir seçenektir ancak…
Sine-i millet de bir seçenektir...
16 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
16 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
banner376

Anastasiadis’in yoğun programı yeni kabinenin açıklanmasını geciktiriyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yoğun programının, en geç Cuma veya hafta sonuna açıklanması beklenen yeni kabinenin ilan edilmesini geciktireceği bildirildi.

16 Haziran 2021 Çarşamba 11:30
Anastasiadis’in yoğun programı yeni kabinenin açıklanmasını geciktiriyor
banner337

Alithia gazetesi, Anastasiadis’in gelecek Salı günü, 24-25 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Avrupa Konseyi toplantısı için adadan ayrılacağını ve bu süre zarfında, Türkiye-AB ilişkilerinin de ele alınacağı bu toplantı için ön hazırlıklarını yapacağından dolayı, kabine için istişareler yapmak ve kabineyi kurmak için çok az zamanı olduğunu yazdı.
Gazete, Anastasiadis’in Avrupa Konseyi toplantısının akabinde Paris’e geçerek 30 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Kuşak Eşitliği Forumu’na katılacağını ve 3 ya da 4 Temmuz’da adaya döneceğini; yeni kabinenin de büyük olasılıkla 5 Temmuz’dan sonra açıklanacağını kaydetti.
Yeni kabinede yer alması en olası isimlerden birinin, AKEL’li eski Rum Meclis Başkanı Adamos Adamu olduğunu belirten gazete, Rum Sağlık Bakanı Konstandinos Yoannu’nun kabineden ayrılma isteğinin Anastasiadis tarafından kabul edilmiş gibi göründüğünü ve bu makama, Adamu’nun getirilebileceğini yazdı.
Gazete, bu gelişmenin AKEL’i memnun etmediğini ve Genel Sekreter Andros Kiprianu’nun Adamu’ya, bunca yıllık işbirliğinin ardından, DİSİ Hükümeti’nde bakan olarak yer alması halinde takdiri halka bırakacağını söylediğini belirtti.
Haberde, elde edilen bilgilere dayanılarak, AKEL’in Başkanlığı, Adamu’nun bakan olarak atanması halinde önemli yasa tasarılarını veto edeceğine dair uyardığı ifade edildi.
Gazete, ikinci en olası ismin de Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios olduğunu ve Kusios’un, Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı olarak atanabileceğini yazdı.


SİYASİ PARTİLER GENİŞ TABANLI HÜKÜMETE OLUMLU BAKMADI

banner341
Gazete, bir diğer haberinde ise Anastasiadis’in siyasi partilerle geniş tabanlı hükümet için yaptığı istişarelerde DİSİ dışında olumlu sonuç çıkmadığını yazdı.
Haberde AKEL, DİKO, ELAM, Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği, EDEK ve DİPA partilerinin başkanlarının Anastasiadis ile yaptıkları görüşmelerde, geniş tabanlı koalisyon konusunda olumsuz yanıtlarını Anastasiadis’e ilettikleri belirtildi.


ELAM YÜZÜNDEN KOMİTE BAŞKANLIKLARI İÇİN KAVGA
Öte yandan Fileleftheros gazetesi de, Meclis komitelerinden birinin başkanlığının Rum Ulusal Halk Cephesi ELAM’a verilmesi halinde, Meclis’in işleyişinin zora gireceğini yazdı.
Gazete, DİSİ ile AKEL arasında ELAM’a Meclis komitesi başkanlığı görevi verilmesi konusunda taktik oyunları yapıldığını ve DİSİ’nin ELAM’a bu görevin verilmesinin sorumluluğunu kabul etmemek için; AKEL’in de bu sorumluluğu DİSİ’ye yüklemek için uğraştığını kaydetti.
DİSİ’nin adayı olan Annita Dimitru’nun Meclis Başkanı seçilebilmesi için ELAM’ın adayı Hristos Hristu, adaylıktan çekilmişti.
 

banner360
Son Güncelleme: 16.06.2021 12:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum kayıp yakınlarından Tatar’a açık mektup
Rum kayıp yakınlarından Tatar’a açık mektup
Hristodulidis RIK'e konuştu
Hristodulidis RIK'e konuştu
Rum Yönetimi Kıbrıs Sorunu ve Maraş için “çok daha güçlü ifadeler” olmasını istiyor
Rum Yönetimi Kıbrıs Sorunu ve Maraş için “çok daha güçlü ifadeler” olmasını istiyor
Rum basınına göre Lute düşük beklentilerle geliyor
Rum basınına göre Lute düşük beklentilerle geliyor
Güney Kıbrıs’ta 64 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 64 yeni vaka
“Mağusa” sakini diyaliz hastaları KKTC’ye geçme uyarısında bulundular
“Mağusa” sakini diyaliz hastaları KKTC’ye geçme uyarısında bulundular
Güney Kıbrıs'ta 1 kişi Covid-19'dan öldü, 57 yeni vaka belirlendi
Güney Kıbrıs'ta 1 kişi Covid-19'dan öldü, 57 yeni vaka belirlendi
Güney'de 33 yeni vaka
Güney'de 33 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta pandemi nedeniyle yaşanan iflaslar
Güney Kıbrıs’ta pandemi nedeniyle yaşanan iflaslar
Pavlopulos “etnik ayaklanma” vurgusu yaptı
Pavlopulos “etnik ayaklanma” vurgusu yaptı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim