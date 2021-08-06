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Anastasiadis’in sözde “anti İşgal” etkinliğine katılması istenmiyor

AKEL’in, Kıbrıs sorunu ve özellikle de Maraş’taki durumdan sorumlu tuttuğu Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in sözde “Maraş Belediyesi”nin yarın Derinya’da düzenlemeye hazırlandığı geleneksel “anti işgal” etkinliğine baş konuşmacı olarak katılacak olmasından rahatsız olduğu bildirildi.

06 Ağustos 2021 Cuma 10:30
Anastasiadis’in sözde “anti İşgal” etkinliğine katılması istenmiyor

Fileleftheros sözde “Belediye” meclisindeki AKEL’li üyelerin Kıbrıs sorununun, özellikle de Maraş meselesinin içinde bulunduğu durumdan sorumlu tuttukları Anastasiadis’in etkinliğe baş konuşmacı olarak katılmasına karşı olduklarını dün bildiri yayımlayarak açıkladıklarını yazdı.
Habere göre “Ülkemiz, özellikle de Maraş kritik günler geçiriyor. Maraşlıların, siyasi meselemizi yönetmekten sorumlu olan bugünkü liderliğin Maraş’taki yeni emrivakiyi bozmayı başaramamasından duyduğu üzüntü, hayal kırıklığı ve infiali paylaşıyoruz” denilen bildiride, özetle şunlar kaydedildi:
“Bu yönetimin ve son 4 yılda gösterilen pasifliğin sonucu olarak bugün kentimiz kaybediliyor ve umutlarımız sönüyor. Buna rağmen hepimiz, kentimizin mümkün olan en kısa sürede güvenlik ve barış şartları altında bize iade edilmesini gündeme getirecek mücadeleye devam etmek için gerekli mücadeleciliği, gücü ve ümidi bulmak zorundayız. Başka yol yok.”

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Sözde Belediye’nin, her yıl yaptığı gibi bu yıl da Anastasiadis’e baş konuşmacı olarak katılma davetini geçen Mart ayında gönderdiği, belirtilen bildiride “Ancak, Kıbrıs sorununun ve dolayısıyla Maraş meselesinin yönetiminden doğrudan sorumludur, bu nedenle (etkinlik) Maraşlıların endişe, acı ve öfkesini canlı canlı yaşamasına fırsat olacak” denildi. 
Bildiride Rum halkına, yarınki etkinliğe geniş katılım gösterme çağrısı da yapıldı. DİSİ de “kapalı Maraş’taki eylemlerin kınanması ve Kıbrıs sorununun çözümünü etkileyecek yeni emrivakilerin bozulması hepimizi birleştiriyor” dediği açıklamasında sözde “anti işgal” etkinliğe top yükün katılım çağrısı yaptı. 
 

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Son Güncelleme: 06.08.2021 11:42
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