Anastasiadis’in sözde “anti İşgal” etkinliğine katılması istenmiyor

Fileleftheros sözde “Belediye” meclisindeki AKEL’li üyelerin Kıbrıs sorununun, özellikle de Maraş meselesinin içinde bulunduğu durumdan sorumlu tuttukları Anastasiadis’in etkinliğe baş konuşmacı olarak katılmasına karşı olduklarını dün bildiri yayımlayarak açıkladıklarını yazdı.

Habere göre “Ülkemiz, özellikle de Maraş kritik günler geçiriyor. Maraşlıların, siyasi meselemizi yönetmekten sorumlu olan bugünkü liderliğin Maraş’taki yeni emrivakiyi bozmayı başaramamasından duyduğu üzüntü, hayal kırıklığı ve infiali paylaşıyoruz” denilen bildiride, özetle şunlar kaydedildi:

“Bu yönetimin ve son 4 yılda gösterilen pasifliğin sonucu olarak bugün kentimiz kaybediliyor ve umutlarımız sönüyor. Buna rağmen hepimiz, kentimizin mümkün olan en kısa sürede güvenlik ve barış şartları altında bize iade edilmesini gündeme getirecek mücadeleye devam etmek için gerekli mücadeleciliği, gücü ve ümidi bulmak zorundayız. Başka yol yok.”



Bildiride Rum halkına, yarınki etkinliğe geniş katılım gösterme çağrısı da yapıldı. DİSİ de “kapalı Maraş’taki eylemlerin kınanması ve Kıbrıs sorununun çözümünü etkileyecek yeni emrivakilerin bozulması hepimizi birleştiriyor” dediği açıklamasında sözde “anti işgal” etkinliğe top yükün katılım çağrısı yaptı.

