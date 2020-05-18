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Anastasiadis’in söyleşisinin ikinci kısmı

Politis gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün yayımlanan söyleşisinin ikinci kısmına bugün yer verdi.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 11:52
Anastasiadis’in söyleşisinin ikinci kısmı
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Anastasiadis’in, söyleşisinin ikinci kısmında ekonomiyle ilgili görüşlerini ortaya koyduğunu yazan gazete, Anastasiadis’in, Rum siyasi partilerin talepleri yüzünden, devlet teminatıyla kredi verilmesi girişiminin başarısızlığa uğraması ihtimalinden ötürü endişeli olduğunu yazdı.

Habere göre, söyleşisinde muhalefete de seslenen Anastasiadis, 2013 yılında meydana gelen ekonomik kriz dönemindeki aynı hataları yapacaklarına inanmak istemediğini de söyledi.

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Söyleşisinde yatırım karşılığında pasaport verilmesi konusuna da değinen Anastasiadis, bu konuda emniyet sübaplarının güçlendirildiğini, öte yandan uygulama alanının, yalnızca inşaat sektörüyle sınırlanmayacağını belirtti.

İdeolojik olarak her zaman merkezde olduğunu da dile getiren Anastadiadis, neoliberal seçeneklerle ilgili uyuşmazlığını da ifade etti.

Son Güncelleme: 18.05.2020 12:14
Anahtar Kelimeler:
Anastasiadis
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