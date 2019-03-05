Anastasiadis’in hellimle ilgili mektubuna Avrupa Komisyonu’ndan hala yanıt yok

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, hellim dosyasının hızlandırılması ve sonuçlandırılması için Avrupa Komisyonu’na gönderdiği mektuba hala yanıt alamadığı bildirildi.

Haravgi gazetesinin haberine göre, DİKO’nun Avrupa Parlamentosu’ndaki Milletvekili Kostas Mavridis, İngiltere’deki hellim tescil davasının kaybedilmesinden sonra Anastasiadis’in mektubu gönderdiğini, ancak hala yanıt alamadığını ve bu durum, başka ülkelerde “siyasi deprem” yaratacakken, Rum yetkililerin Avrupa Komisyonu’nu “övdüğünü” söyledi.

Mavridis, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in son açıklamasında, hellim dosyasıyla ilgili itiraz aşamasında bulunulduğunu söylediğini; ancak itiraz süresinin çoktan sona erdiğini belirtti.

