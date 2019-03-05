Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104721
ALTIN
221.935
DOLAR
5.3696
STERLİN
7.0742
EURO
6.0814
Meclisi Genel Kurulu toplandı
MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI
GAÜ'de yangın
Son Dakika
GAÜ'DE YANGIN
Dursun tutuksuz yargılanacak
DURSUN TUTUKSUZ YARGILANACAK
Yoldan çıktı elektrik direğine vurarak durabildi
TRAFİK KAZASI
banner282
Flaş Haber
GAÜ'de yangın
Kapat

Anastasiadis’in hellimle ilgili mektubuna Avrupa Komisyonu’ndan hala yanıt yok

Anastasiadis’in hellimle ilgili mektubuna Avrupa Komisyonu’ndan hala yanıt yok

05 Mart 2019 Salı 08:52
Anastasiadis’in hellimle ilgili mektubuna Avrupa Komisyonu’ndan hala yanıt yok

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, hellim dosyasının hızlandırılması ve sonuçlandırılması için Avrupa Komisyonu’na gönderdiği mektuba hala yanıt alamadığı bildirildi.
Haravgi gazetesinin haberine göre, DİKO’nun Avrupa Parlamentosu’ndaki Milletvekili Kostas Mavridis, İngiltere’deki hellim tescil davasının kaybedilmesinden sonra Anastasiadis’in mektubu gönderdiğini, ancak hala yanıt alamadığını ve bu durum, başka ülkelerde “siyasi deprem” yaratacakken, Rum yetkililerin Avrupa Komisyonu’nu “övdüğünü” söyledi.
Mavridis, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in son açıklamasında, hellim dosyasıyla ilgili itiraz aşamasında bulunulduğunu söylediğini; ancak itiraz süresinin çoktan sona erdiğini belirtti.
 

Son Güncelleme: 05.03.2019 12:20
Anahtar Kelimeler:
Anastasiadis Hellim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
El bombası ve uyuşturucu madde ele geçirildi
El bombası ve uyuşturucu madde ele geçirildi
Güney’de tv kanallarının izlenme oranları
Güney’de tv kanallarının izlenme oranları
Rum kolluk güçlerinin elektroşok cihazı kullanması gündemde
Rum kolluk güçlerinin elektroşok cihazı kullanması gündemde
Petridis’ten Rum mallarının kullanım kaybıyla ilgili açıklama
Petridis’ten Rum mallarının kullanım kaybıyla ilgili açıklama
AP seçmen kütüklerine son başvuru tarihi 2 Nisan
AP seçmen kütüklerine son başvuru tarihi 2 Nisan
Anastasiadis’ten Eide’ye sert eleştiri
Anastasiadis’ten Eide’ye sert eleştiri
Almanya Ve Fransa Savunma Bakanları Güney Kıbrıs’a Gidiyor
Almanya Ve Fransa Savunma Bakanları Güney Kıbrıs’a Gidiyor
Anastasiadis Londra’da Bir Etkinlikte Konuştu
Anastasiadis Londra’da Bir Etkinlikte Konuştu
Anastasiadis KKTC’deki Rum mallarının kullanım kaybıyla ilgili verdiği sözü tutmadı
Anastasiadis KKTC’deki Rum mallarının kullanım kaybıyla ilgili verdiği sözü tutmadı
Vasos Lisaridis’in Eşi Hayatını Kaybetti
Vasos Lisaridis’in Eşi Hayatını Kaybetti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim