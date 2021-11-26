Anastasiadis’in geçici danışmanları kalıcı yapıldı

Politis ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in danışman olarak görevlendirdiği dört kişinin Güney Kıbrıs tarihinde ilk kez kalıcı memur olarak atanmaları konusuna geniş yer verdi.
Politis, konunun Meclis Denetleme Komitesi’nin gündemine geldiğini ve biri Anastasiadis’in kardeşinin çocuğu olan dört kişinin, geçici statüde işe alınmalarına karşın kalıcı statüye aktarıldıklarının ortaya çıktığını yazdı.
Gazete, Meclis Komitesi’nde AKEL ve DİSİ’li milletvekilleri arasında sert tartışmaların yaşandığını da aktardı.