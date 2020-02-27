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Anastasiadis’in Bulgaristan temasları sürüyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Bulgaristan’daki temasları çerçevesinde dün iki ülke arasında Sofya’da düzenlenen iş adamları forumuna katıldığı haber verildi.

Anastasiadis’in Bulgaristan temasları sürüyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Bulgaristan’daki temasları çerçevesinde dün iki ülke arasında Sofya’da düzenlenen iş adamları forumuna katıldığı haber verildi.

27 Şubat 2020 Perşembe 08:57
Anastasiadis’in Bulgaristan temasları sürüyor
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Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, forumda yaptığı konuşmada, ülkesinin, yatırım yapmak isteyen iş adamlarına cömert davranılmasına ilişkin bütün şartları gerçek anlamda yaratan bir ülke olduğunu dile getiren Anastasiadis, Güney Kıbrıs’ın Bulgaristan’daki en büyük yatırımcılardan biri olduğunu söyledi.

RUMLARIN BULGARİSTAN’DAKİ YATIRIMLARI 2 MİLYON EURO’YU GEÇTİ

Konuşmasında, iki ülkenin yatırım hedefleri olarak sahip oldukları rekabetçi avantajlara da değinen Anastasiadis, Rumların Bulgaristan’daki yatırımlarının 2 milyar Euro’yu geçtiğini belirtti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in katılımıyla düzenlenen forum çerçevesinde, iki ülkenin ticaret odaları ile iş adamları dernekleri arasında üç karşılıklı anlayış memorandumu imzalandığı da ifade edildi.

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Anastasiadis, turizm alanındaki önemli perspektiflere de değindiği konuşmasında, son yıllarda iki ülke arasında gerçekleştirilen ziyaretlere vurgu yaptı.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ise konuşmasında, iki ülke arasındaki ilişkilerin özellikle enerji, ekonomi ve turizm alanında daha fazla geliştirilmesinin iki ülkenin ortak hedefini oluşturduğunu söyledi.

Güney Kıbrıs’ın Bulgaristan’ın önemli bir ortağı olduğunu dile getiren Radev, iki ülke arasındaki ticari alışverişlerde istikrarlı bir artış olduğunu da kaydetti.

Gazete, Anastasiadis’in temasları çerçevesinde Bulgaristan Meclis Başkanı Tsveta Karayançeva ve Sofya Bulgar Ortodoks Patriği Neofitos’la da görüştüğünü ve görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığını yazdı.

Haberde, iki ülkenin başkanının, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 60’ıncı yılı dolayısıyla düzenlenen bir fotoğraf sergisinin açılışını yaptıkları da belirtildi.

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Son Güncelleme: 27.02.2020 12:07
Anahtar Kelimeler:
Anastasiadis Bulgaristan Temasları
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