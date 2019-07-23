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Anastasiadis’in Akıncı’ya cevap mektubu

Anastasiadis’in Akıncı’ya cevap mektubu

23 Temmuz 2019 Salı 07:10
Anastasiadis’in Akıncı’ya cevap mektubu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın doğal zenginliklerin yönetimi için ortak komite önerisine cevabını, dün BM aracılığıyla iletti, cevap mektubunun dağıtımını AB’ye de yaptı.

Anastasiadis’in, Akıncı’nın önerisini reddetme gerekçelerini sıraladığı mektubunda, hidrokarbonların Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasına yardımcı olması gerektiği görüşü ortaya konulurken; “Kıbrıslı Türklerin doğal gaz gelirlerindeki haklarının güvence altında olduğu” iddiasına da yer verildiği bildirildi.

Alithia’nın “Akıncı’ya Cevap… Kıbrıslı Türklerin Doğal Gaz Hakları Güvence Altında” başlıklı haberine göre, Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Akıncı’ya mektubunun, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e,  Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ve  Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’ye de iletildiği, Rum Sözcü Prodromos Prodromu’nun imzasını taşıyan yazılı açıklamayla ilan edildi.

Politis, Anastasiadis’in, mektubunda, “olası bir çözümden sonra, doğal gazın ve doğal gazdan edinilecek gelirlerin yönetimi ile ilgili mevcut yakınlaşmaların daha da derinleştirilmesi niyetini” ortaya koyduğunu yazdı.

Haberdeki iddiaya göre Rum Başkanlık Sarayı’nın niyeti, Akıncı’nın doğal gazın yönetimi için ortak komite kurulması önerisini reddetme sebeplerinin analizinin ötesinde, “gerek Türkiye’ye gerek Kıbrıs Türk tarafına  müzakere masasına yapıcı şekilde oturmaları konusunda teşvik vermekti”.

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Anastasiadis, ana ayağını kapsamlı çözüm için müzakerelerin yeniden başlaması gerektiği görüşünün oluşturduğu mektubunda, önceki yıllardaki müzakere süreçlerinde doğal gazla ilgili varılan yakınlaşmaları detaylı şekilde tekrarladı.

Nikos Anastasiadis Cumhurbaşkanı Akıncı’nın önerisini reddetmekle kalmadı, karşı önerisini derinlemesine analiz de etmeyip  “halihazırda  uzlaşılan güvenlik supapları daha ileri görüşülebilir” ifadesiyle yetindi.

Mektupta, Rum meclisi tarafından onaylanan hidrokarbon fonu kurulmasına atıf yapılıyor ve Kıbrıs Türk tarafının payına düşen gelirlerin büyük oranının Kıbrıs sorununun çözümüne kadar  bu fonda saklanacağı da öne sürülüyor.

Anastasiadis,  Kıbrıs müzakerelerine sadece enerji ile ilgili olacak yeni bir başlık eklenmesinin söz konusu olmadığını, müzakerelerde “sadece,yönetim ve yetki paylaşımına tabi konuların görüşülebileceğini” savunduğu mektubunda, Guterres Çerçevesi’nin 6 maddesine de atıf yaptı.

Son Güncelleme: 23.07.2019 10:17
Anahtar Kelimeler:
Anastasiadis Akıncı Cevap Mektubu
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