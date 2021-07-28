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Anastasiadis'den İngiltere ve Spehar'a sert eleştiri!

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Türkiye’nin pozitif ajandasını veto edebileceklerini, AB’de yaptırım kararı da alınabileceğini söyledi, ancak “Maalesef Avrupa’da da çıkarları değerlerin üzerinde tutanlar var” diye ekledi. 

28 Temmuz 2021 Çarşamba 14:15
Anastasiadis'den İngiltere ve Spehar'a sert eleştiri!

Rum radyosu, Atina’da bulunan Anastasiadis’in, İngiltere’ye ve Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’a, “güya köprü kurucu olarak gördükleri fikirler aşamalı olarak Türkiye’nin isteklerini tatmin ediyor” diyerek, sert eleştiri yöneltmekten çekinmediğini duyurdu. 
Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le görüşmesinin hemen ardından Euronews’e verdiği söyleşide, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Türk ve Rum tarafları arasında yeni bir gayriresmî görüşme önerisinin, BM Genel Kurulu kapsamında Genel Sekreter ile görüşecekleri eylül ayında belli olacağını söyledi. “BM kararları ortadayken Genel Sekreterlik yeni zemin aramamalı. Ben diyaloğa, 2017’de Crans Montana’da kaldığı yerden başlamaya hazırım” dedi. 
Maraş açılımıyla ilgili Avrupa’dan Rum tarafına verilen destek mesajlarını “olumlu” diye niteleyerek “somut önlemlerin de eşlik etmesi gerektiği” görüşünü ortaya koyan Anastasiadis, Miçotakis’le de tam olarak bunu konuştuklarını anlattı.

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Eklerinde veto hakkı bulunduğuna işaret eden Anastasiadis, Yunanistan’la birlikte, Türkiye’nin pozitif ajandasını veto edebileceklerini, Türkiye’ye yaptırım uygulanması kararı da çıkabileceğini söyledi fakat beklentileri yükseltmemek adına, “Avrupa’da da çıkarları değerlerin üzerinde tutanlar var” dedi. 

 

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Son Güncelleme: 28.07.2021 14:24
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