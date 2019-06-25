Anastasiadis Yeni Demokrasi Milletvekili Kumuçakos İle Görüştü

Lefkoşa, 25 Haziran 19 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Ada’da bulunan Yeni Demokrasi Partisi Milletvekili Yorgos Kumuçakos ile görüştü.

Rum haber kaynaklarına göre Yeni Demokrasi Partisi Milletvekili Yorgos Kumuçakos, partisini, Rum Yönetimi eski Başkanı Dimitris Hristofyas’ın cenazesinde temsil etmek amacıyla Ada’ya geldi.

Kumuçakos, Anastasiadis ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgedeki son gelişmeleri ve özellikle Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerini de ele alma imkanı bulduklarını ifade etti.

Kumuçakos, görüşmede, Güney Kıbrıs’a verdikleri desteği de yeniden teyit ettiklerini belirtti.



Hristofyas ile ilgili olarak ise Kumuçakos, bir kimsenin ideolojik olarak kendisiyle aynı fikirde olmamasından bağımsız olarak, herkesin, Dimitris Hristofyas’ın yurtseverliğini bildiğini söyledi.Habere göre görüşmede Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu da hazır bulundu.(FK/HÖ)