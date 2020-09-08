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Anastasiadis Yarın Mıchel Ve Merkel’le Telekonferans Gerçekleştirecek

Lefkoşa, 8 Eylül 20 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yarın Rum siyasi parti başkanlarıyla gerçekleştireceği toplantının ertelendiği, Anastasiadis’in Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’le telekonferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştireceği haber verildi.

08 Eylül 2020 Salı 17:01
Anastasiadis Yarın Mıchel Ve Merkel’le Telekonferans Gerçekleştirecek
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Lefkoşa, 8 Eylül 20 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yarın Rum siyasi parti başkanlarıyla gerçekleştireceği toplantının ertelendiği, Anastasiadis’in Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’le telekonferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştireceği haber verildi.
Anastasiadis’in Michel ve Merkel’le Doğu Akdeniz’deki durumu ele alacağını ifade eden Rum haber kaynakları, Anastasiadis’in Michel ve Merkel’i “Türk provokasyonlarıyla ilgili olarak, Doğu Akdeniz’deki durum konusunda bilgilendireceğini” belirtti.
Anastasiadis, Michel ve Merkel’in yarınki görüşmesi sırasında Doğu Akdeniz’le ilgili uluslararası bir konferans gerçekleştirilmesi konusunun netleşmesinin beklendiği de belirtilirken, bunun Avrupa Konseyi Başkanı Michel tarafından ileriye götürülen bir öneri olduğu da anımsatıldı.

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ANASTASİADİS FRANSA’YA GİDEREK MED-7 TOPLANTISINA KATILACAK
Haberde, Anastasiadis’in yarın siyasi parti başkanlarıyla yapacağı ve telekonferans yüzünden ertelenen toplantının 15 Eylül’de yapılacağı, öte yandan Anastasiadis’in AB üyesi Akdeniz ülkelerinin gerçekleştireceği MED-7 toplantısına katılmak için Perşembe günü Fransa’ya gideceği de kaydedildi.
(İY/ŞEB)                             
 

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