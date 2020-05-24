Anastasiadis Ve Ekibi, “koronavirüs Yönetimi”nden Geçer Not Aldı

Lefkoşa, 24 Mayıs 20 (.): Yeni tip koronavirüs döneminde alınan önlemlerin ne kadar benimsendiğinin sorgulandığı ankette Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ve salgın krizinin yönetilmesine katılan bütün bakanlarının popülerliğini artırdığı sonucuna ulaşıldı.

Ankete katılanlara, Anastasiadis’in KKTC’ye tıbbi malzeme, yangınla mücadele için uçak göndermesini ve sözde “Rum MEB’inin daha iyi savunulması yöntemleri”yle ilgili sorular da yöneltildi.

Politis, 20-21 Mayıs’ta elektronik posta ve gazete abonelerinin resmî facebook ve twitter hesapları aracılığıyla, 18 yaş ve üzeri 777 kişiyle yaptığı ve sonuçlarını “RetailZoom” şirketinin değerlendirdiği anketi “İlk Çeyrekte Hepsi Pekiyi Aldı… RetailZoom’un Politis Hesabına Anketi” başlığıyla manşetten aktardı.

Ankette yöneltilen, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in yeni tip koronavirüs ile mücadele için KKTC’ye tıbbi malzeme gönderme kararına katılıp katılmadıkları sorusuna katılımcıların yüzde 79’undan “katılıyorum”, yüzde 15’inden “katılmıyorum” cevabı geldi.

Anastasiadis’in, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından iletilen KKTC’nin yardım talebi üzerine Tepebaşı’ndan başlayıp Kalkanlı’ya kadar ulaşan yangın ile mücadele için yangın söndürme uçağı gönderme kararıyla ilgili soruya katılımcıların yüzde 89’u “katılıyorum”, yüzde 7’si katılmıyorum” cevabını verdi.

“Sizce Kıbrıs MEB’indeki Türk tahriklerini nasıl daha iyi durdurabiliriz” sorusuna katılımcıların yüzde 19’undan “Türkiye’yi uluslararası örgütlere şikayet ederek”, yüzde 24’ünden “İsrail ve Mısır ile oluşturulan üçlü ittifaklarla”, yüzde 38’inden “Kıbrıs sorununda BM kararları temelinde müzakereler aracılığıyla” cevabı geldi. Katılımcıların yüzde 19’u “bilmiyorum” dedi. Bu soruya cevap veren erkeklerin yüzde 46’sının çözüm müzakeresi istediği, 18-34 yaş aralığındakilerin büyük bölümünün bihaber olduğu, Baf’tan katılanların yüzde 31’inin Türkiye’nin BM’ye şikayet edilmesini istediği sonucuna da ulaşıldı.

Rum Yönetimi’nin yeni tip koronavirüs nedeniyle şu ana kadar aldığı önlemlere katılıp katılmadığı sorulan katılımcıların yüzde 48’i “katılıyorum” yüzde 36’sı “tamamen katılıyorum”, yüzde 10’u “ne katılıyorum ne katılmıyorum”, yüzde 4’ü “katılmıyorum” ve yüzde 2’si “hiç katılmıyorum” cevabını verdi.

Salgın, bulaşma ve gevşetme önlemleriyle ilgili düşünceleri sorulduğunda katılımcıların yüzde 4’ü “salgının kesin olarak geride bırakıldığına”, yüzde 46’sı “bir süre daha dikkatli olunması gerektiğine”, yüzde 48’i de salgının kalıcı olduğuna ve bununla yaşamanın öğrenilmesi gerektiğine” inanç belirtti.

Rum Yönetimi Başkanı’nın salgın sırasındaki icraatlarının değerlendirilmesi istendiğinde katılımcıların yüzde 47’si “iyi”, yüzde 32’si “kusursuz”, yüzde 14’ü orta”, yüzde 4’ü “kötü” ve yüzde 3’ü “kabul edilmez” dedi. 11 Nisan’da yapılan ankette yüzde 68, 2 Mayıs’ta yapılan ankette yüzde 71 kabul gören Anastasiadis’in bu ankette gördüğü kabul oranının yüzde 79’a yükseldiğine dikkat çekildi.

Katılımcılardan, Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu yüzde 90, Çalışma Bakanı Zeta Emilianidu yüzde 86, Maliye Bakanı Konstantinos Petridis yüzde 79, Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu yüzde 62, İçişleri Bakanı Nikos Nuris yüzde 70, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis yüzde 83, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos (bu süreçteki tavrı için) yüzde 71 onay aldı.

Kısıtlama önlemlerinin kaldırılmaya başlanmasından bugüne ekonomideki hareketlenmeyle ilgili soruya katılımcıların yüzde 71’i “biraz”, yüzde 8’i “çok”, yüzde 16’sı “hiç” cevabını verdi, yüzde 5’i de “bilmiyorum” dedi.

Şu anda kendi ekonomik durumlarını nasıl gördükleri sorusuna katılımcıların yüzde 52’si “aynı”, yüzde 44’ü “daha dezavantajlı” ve yüzde 4’ü “daha avantajlı” olduğunu söyledi. bu yıl tatil için nereye gidecekleri sorulduğunda yüzde 51’i “tatil yapabilecek durumda olup olmayacağımı bilmiyorum”, yüzde 38’i “Kıbrıs içinde” ve yüzde 11’i “yurtdışında” cevabını verdi.

Devlet ve özel sektör çalışanlarına verilmekte olan maaş desteğinin ne zamana kadar devam etmesi gerektiği sorulduğunda ise yüzde 33 “Haziran’a”, yüzde 31 “Ekim’e”, yüzde 17 “Aralık’a” kadar dedi, yüzde 19 “bilmiyorum” dedi.

Rum Yönetimi’nin bankaların işletmelere kredi vermesi için teminat sağlamasını katılımcıların yüzde 46’sı doğru bulduğunu, yüzde 25’i yanlış bulduğunu söyledi, yüzde 29’u “bilmiyorum” dedi.

(ŞA/FEZ)