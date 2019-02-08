Anastasiadis Ulusal Konsey’i Bilgilendirdi

RUM ULUSAL KONSEY TOPLANTISI TAMAMLANDI

Lefkoşa, 8 Şubat 19 (.): Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında bu sabah 10.30 sıralarında Başkanlık Sarayı’nda toplanan Ulusal Konsey toplantısının yaklaşık bir buçuk saat sürdüğü ve toplantının 12.00 sıralarında tamamlandığı bildirildi.

Rum haber kaynakları, Ulusal Konsey’in Anastasiadis tarafından Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’la ilgili atadığı geçici özel danışman Jane Holl Lute’la yaptığı görüşmeler ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın Türkiye’deki temasları konusunda bilgilendirildiğini belirttiler.

PRODROMU

Ulusal Konsey toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu ise, Anastasiadis’in toplantıya katılan siyasi partilerin başkanlarını, Lute’la yaptığı görüşmeler ve referans şartları için gösterilen çaba konusunda bilgilendirdiğini söyledi.

Anastasiadis’in Ulusal Konsey üyelerini, Yunanistan Başbakanı Çipras’tan, Türkiye temasları konusunda aldığı ayrıntılı bilgilendirme hususunda bilgilendirildiği de ifade edildi.

Amacın, müzakerelerin kaldığı yerden başlaması olduğunu belirten Prodromu, Guterres çerçevesinden yararlanılması gerektiğini kaydetti.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’la ilgili atadığı geçici özel danışmanı Lute’un garantörlerle de olan çabasının bekleyişi içerisinde olduklarını ifade eden Prodromu, BM Genel Sekreteri’nin çerçevesinin altı parametresinin de kullanılmasını istediklerini belirtti.

“Crans-Montana’da çağdışı garantiler sisteminde değişiklik yapılmasının ortaya konduğunu” öne süren Prodromu, “esas olan şeyin, Guterres çerçevesi ve altı parametresinin referans şartlarının parçasını teşkil etmesi gerektiği olduğuna” işaret etti.

Yunanistan Başbakanı Çipras’ın Türkiye temasları konusundaki bir soruya ise yanıtında, Anastasiadis’e yapılan bilgilendirmenin açıklanmasının doğru olmadığı yanıtı veren Rum sözcü, iki ülke arasındaki yakın iş birliğinin sürdüğünü kaydetti.

“Garantörlerin Lute’un önüne neler koyacağını görmeyi beklediklerini” ifade eden Prodromu, “Yunanistan ve İngiltere Kıbrıs sorununun çözümü için adım attığını” öne sürdü.

Prodromu son olarak Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Akıncı’yla yapacağı “gayri resmi görüşmeye” hazır olduğunu yineledi.

Ulusal Konsey toplantısına DİSİ Başkanı Averof Neofitu, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, EDEK Başkanı Marinos Sizopulos, Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharus, Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas, Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği Başkanı Yorgos Perdikis ve ELAM Başkanı Hristos Hristu yanı sıra, Rum Yönetimi eski başkalarından Yorgos Vasiliyu, Müzakereci Andreas Mavroyannis, Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu ve Hükümet Sözcü Yardımcısı Klelia Vasiliyu katıldı.

PARTİ BAŞKANLARININ AÇIKLAMASI

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Ulusal Konsey toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, ya zor durumda kalması ya da Kıbrıs sorununda iş birliği yapması için, Türkiye’nin köşeye sıkıştırılması amacıyla inisiyatif alması çağrısında bulunduğu belirtildi.

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos açıklamasında, Anastasiadis’e, Türk tarafının taleplerinin ele alınması için, etkili bir taktik ve strateji belirlenmesi gerektiğini söylediğini vurguladı.

Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği Başkanı Yorgos Perdikis, mesajların iyimser olmadığını ve bununla ilgili sorumluluğu Türkiye ve Türk tarafının taşıdığı iddiasında bulundu.

EDEK Başkanı Marinos Sizopulos ise açıklamasında, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’la ilgili geçici olarak görevlendirdiği özel danışmanı Jane Holl Lute’un temaslarıyla, müzakerelerin Haziran ayından önce yeniden başlayabilmesi için, referans şartları çerçevesinde kısa bir süre içerisinde sonuca varılmasına ilişkin bir perspektif bulunmadığını öne sürdü.

(İY/GÜL)

Haber: İmren Yükselay Büyükdağ