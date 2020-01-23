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Anastasiadis’ten Erdoğan’a Merkel Aracılığıyla Mesaj

Lefkoşa, 23 Ocak 20 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Almanya Başbakanı Angela Merkel’le telefon görüşmesi yaparak, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mesaj iletmesini talep etti.

Anastasiadis’ten Erdoğan’a Merkel Aracılığıyla Mesaj

Lefkoşa, 23 Ocak 20 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Almanya Başbakanı Angela Merkel’le telefon görüşmesi yaparak, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mesaj iletmesini talep etti.

23 Ocak 2020 Perşembe 11:02
Anastasiadis’ten Erdoğan’a Merkel Aracılığıyla Mesaj

Lefkoşa, 23 Ocak 20 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Almanya Başbakanı Angela Merkel’le telefon görüşmesi yaparak, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mesaj iletmesini talep etti.

Rum Radyosunun haberine göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, bu sabah Almanya Başbakanı Angela Merkel’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve Türkiye’yi ziyaret edecek olan Merkel’den, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesindeki (MEB) faaliyetlerini durdurması mesajını iletmesini istedi.

Habere göre Anastasiadis, Erdoğan’a “Kıbrıs MEB’indeki yasadışı eylemlere son verilmesi ve Avrupa Konseyi sonuç bildirgesi kararların uyulması” mesajını gönderdi.

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Merkel, Anastasiadis’e mesajını ileteceğini ve AB’nin görüşlerini vurgulayacağını belirtti.

Merkel ayrıca, Erdoğan’la yapacağı görüşme hakkında önümüzdeki günlerde Anastasiadis’e bilgi vereceğini de vurguladı.

(SB/HA)

 

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