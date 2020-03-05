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Anastasiadis, Sınır Kapılarının Kapalı Kalma Süresinin Uzatılma İhtimalinden Söz Etti

“SINIR KAPILARININ BAZILARININ KAPANMASININ SEBEPLERİ ORTADAN KALKMADI”

Anastasiadis, Sınır Kapılarının Kapalı Kalma Süresinin Uzatılma İhtimalinden Söz Etti

“SINIR KAPILARININ BAZILARININ KAPANMASININ SEBEPLERİ ORTADAN KALKMADI”

05 Mart 2020 Perşembe 08:19
Anastasiadis, Sınır Kapılarının Kapalı Kalma Süresinin Uzatılma İhtimalinden Söz Etti
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“SINIR KAPILARININ BAZILARININ KAPANMASININ SEBEPLERİ ORTADAN KALKMADI”

Lefkoşa, 5 Mart 20 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarının bazılarının kapatılması yönünde Rum hükümetinin aldığı kararın uzatılması ihtimalinden söz etti.

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Rum haber kaynaklarına göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, dün akşam katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarından dördünün geçici olarak kapatılması kararına değinerek, sürenin uzatılma ihtimalinin olduğunu ifade etti.

Anastasiadis konuşmasında özetle, “sınır kapılarının bazılarının kapanmasının sebeplerinin ortadan kalkmadığını, sadece etkin önlem alınması amacıyla sürenin uzatılması ihtimalinin büyük olasılık olduğunu” vurguladı.

Anastasiadis, diğer olası önlemlerin de ele alınmakta olduğunu, alınması kararlaştırılan önlemlerin halka duyurulacağını da sözlerine ekledi.

(SB/FEZ) 
 

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