Anastasiadis Seçmen Kütüğüne Otomatik Kayıtla İlgili Rum Başsavcılığı’ndan Görüş İsteyecek



Lefkoşa, 7 Şubat 19 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Avrupa Parlamentosu (AP) seçiminde oy kullanacak seçmenlerin, Rum Nüfus Dairesi tarafından otomatik olarak seçmen kütüğüne kaydolması konusunda, Rum Başsavcılığı’ndan görüş isteyeceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, geçtiğimiz günlerde Rum Meclisi’nde onaylanan ve imzalanmak üzere Anastasiadis’e gönderilen ilgili yasa için, Anastasiadis’in görüş isteyeceğini yazdı.

Habere göre Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, yasada bazı problemler bulunduğunu ve bunların aşılamayabileceğini; ancak kendisinin şu an ne olacağı hakkında hükümde bulunamayacağını söyledi.

Tüm olguların değerlendirilmekte olduğunu kaydeden Prodromu, Anastasiadis’in ilerleyen günlerde yasayla ilgili kararını vereceğini belirtti.

(GE/HÖ)

