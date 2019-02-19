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“anastasiadis Seçmen Kütüğüne Otomatik Kayıt Yasasını İade Etti”

Lefkoşa, 19 Şubat 19 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti” kimlik kartına sahip herkesin Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde oy kullanabilmelerine imkan tanıyacak yasa tasarısını, Rum Meclisi’ne iade ettiği iddia edildi.

“anastasiadis Seçmen Kütüğüne Otomatik Kayıt Yasasını İade Etti”

Lefkoşa, 19 Şubat 19 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti” kimlik kartına sahip herkesin Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde oy kullanabilmelerine imkan tanıyacak yasa tasarısını, Rum Meclisi’ne iade ettiği iddia edildi.

19 Şubat 2019 Salı 08:53
“anastasiadis Seçmen Kütüğüne Otomatik Kayıt Yasasını İade Etti”


Lefkoşa, 19 Şubat 19 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti” kimlik kartına sahip herkesin Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde oy kullanabilmelerine imkan tanıyacak yasa tasarısını, Rum Meclisi’ne iade ettiği iddia edildi.
Fileleftheros gazetesi, Anastasiadis’in, sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti” kimlik kartına sahip herkesin AP seçimlerinde oy kullanabilmelerine imkan tanımak adına seçmen kütüklerine otomatikman kayıt olmalarını sağlayacak yasa tasarısını, Rum meclisine iade ettiğini yazdı.
Gazete, elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, Anastasiadis’in Şubat ayında Rum meclisinde onaylanan yasayı iade etmesinin sürpriz olmadığını belirtirken ilgili Rum makamlarının, AP seçimlerinin Mayıs ayında gerçekleştirilecek olması ve o tarihe kadar seçmen kütüğüne otomatik kayıt ve diğer işlemlerin uygulamaya konmasının pratikte mümkün olmayacağı uyarılarını da dikkate aldığını vurguladı.
Haberde, yasa tasarının Rum meclisinde yeniden ele alınacağı ve kararın Rum meclisine kaldığı belirtilirken Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği’nin ise yasanın kabulünde ısrarcı olduğu ifade edildi.
Partisi adına açıklamada bulunan Yorgos Perdikis, yasanın iadesine, sözü edilen unsurların bahane olamayacağını ve iadenin gerek ulusal gerekse AB düzeyinde davaların açılmasına sebep olabileceği iddiasında bulunarak, yasanın iadesine karşı olduklarını sözlerine ekledi.
(SB/ÖK)

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