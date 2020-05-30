Anastasiadis, Sayıştay Başkanı’na Ateş Püskürdü

Lefkoşa, 30 Mayıs 20 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Omega’ya verdiği röportajda, Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis’e ilk kez kamuoyu önünde ateş püskürdüğü ifade edildi.

Alithia gazetesi manşetten yer verdiği haberinde, Anastasiadis’in Omega’ya röportajında Sayıştay Başkanı karşısında öfkeli olduğunun görüldüğünü ve Anastasiadis’in, Odisseas Mihailidis’in çeşitli konuları idare etme şekli konusundaki rahatsızlığını, ilk kez kamuoyunda ve oldukça sert bir şekilde ifade ettiğini yazdı.

Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis’in, devlet teminatlarının takibiyle ilgili komiteye katılma konusundaki talebi konusunda ise Anastasiadis, Mihailidis’i, devletin kurumları ile kurumların bağımsızlığına saygı duymaya çağırdı.



Sayıştay Başkanı’nın politika yapamayacağını dile getiren Anastasiadis, Mihailidis’in son günlerde yaptığı bir dizi açıklamanın, siyasi bir unsura sahip olduğunu ve belirli bir partiyle özdeşleştiğini ifade etti.Anastasiaidis, Mihailidis’in Anayasa’nın kendisine verdiği yetkilerle sınırlı kalması gerektiğini de sözlerine ekledi.(İY/HÖ)