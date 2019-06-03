Anastasiadis: “rusya’yla İlişkilerin Güçlendirilmesini Hedefliyoruz”

Lefkoşa, 3 Haziran 19 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, geçtiğimiz cumartesi akşamı 14’üncüsü gerçekleştirilen Güney Kıbrıs-Rusya Festivali etkinliğinde yaptığı konuşmada, Rusya ve Güney Kıbrıs’ın ortak hedefinin ikili ilişkilerin güçlendirilmesi olduğunu söyledi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in cumartesi akşamı Limasol’da 14’üncüsü gerçekleştirilen Güney Kıbrıs-Rusya Festivali’ne katıldığını ve burada yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki iyi ilişkilerden bahsettiğini yazdılar.

Habere göre Anastasiadis, Güney Kıbrıs ile Rusya arasında tarihi, kültürel, siyasi ve dini açılardan uzun yıllara dayanan bir dostluk bulunduğunu belirtirken, Kıbrıs sorununa BM Güvenlik Konseyi kararları ve AB değerlerine dayanan bir çözüm bulunması konusunda izlediği ilkeli tutum sebebiyle de Rusya ve Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi’ne teşekkür etti.



Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Stanislav Osatchiy ise etkinliğin açılışında Rusya Dışişleri Bakanlı Sergei Lavrov’un mesajını okudu.Lavrov mesajında, Güney Kıbrıs’ın Rusya’nın AB’deki istikrarlı ve iyi bir işbirlikçisi olduğunu belirtirken Rusya ile Güney Kıbrıs arasında mevcut olan dostluk ve işbirliğinin daha da ileri götürülmesi hususunda çalıştıklarını da vurguladı.(SB/HÖ)