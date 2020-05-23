Anastasiadis Ramazan Bayramı Mesajı Yayımladı

Lefkoşa, 23 Mayıs 20 (.): Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Ramazan Bayramı dolayısıyla kişisel sosyal medya hesabından Türkçe ve İngilizce mesaj yayımladı.

Rum Lider, mesajında, “Kıbrıslı Türkler ile tüm Müslümanlara en iyi dileklerimi iletiyorum. Keşke bu dönem herkese sağlık, refah ve barış getirse. Ramazan Bayramınız kutlu olsun” dedi.

(FK/HA)