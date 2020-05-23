Anastasiadis Ramazan Bayramı Mesajı Yayımladı

Lefkoşa, 23 Mayıs 20 (.): Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Ramazan Bayramı dolayısıyla kişisel sosyal medya hesabından Türkçe ve İngilizce mesaj yayımladı.
(FK/HA)
Lefkoşa, 23 Mayıs 20 (.): Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Ramazan Bayramı dolayısıyla kişisel sosyal medya hesabından Türkçe ve İngilizce mesaj yayımladı.
Lefkoşa, 23 Mayıs 20 (.): Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Ramazan Bayramı dolayısıyla kişisel sosyal medya hesabından Türkçe ve İngilizce mesaj yayımladı.
(FK/HA)