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Anastasiadis Ramazan Bayramı Mesajı Yayımladı

Lefkoşa, 23 Mayıs 20 (.): Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Ramazan Bayramı dolayısıyla kişisel sosyal medya hesabından Türkçe ve İngilizce mesaj yayımladı.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 15:13
Anastasiadis Ramazan Bayramı Mesajı Yayımladı
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Lefkoşa, 23 Mayıs 20 (.): Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Ramazan Bayramı dolayısıyla kişisel sosyal medya hesabından Türkçe ve İngilizce mesaj yayımladı.

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Rum Lider, mesajında, “Kıbrıslı Türkler ile tüm Müslümanlara en iyi dileklerimi iletiyorum. Keşke bu dönem herkese sağlık, refah ve barış getirse. Ramazan Bayramınız kutlu olsun” dedi.

(FK/HA)

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