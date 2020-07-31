Anastasiadis Putin’le Telefonda Görüştü

RUM SAVUNMA BAKANI RUS BÜYÜKELÇİSİYLE GÖRÜŞTÜ

Lefkoşa, 31 Temmuz 2020 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le dün telefonda görüştüğü haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “Rusya’nın Katkısı İstendi” başlıklı haberinde, Rum tarafının inisiyatifiyle gerçekleştirilen görüşmede, Anastasiadis’in Putin’i “Güney Kıbrıs aleyhindeki gelişmeler hakkında bilgilendirdiğini” öne sürdü.

Anastasiadis’in dün gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Putin’den “Kıbrıs aleyhindeki Türk provokasyonlarını durdurmaya ilişkin çabalarına Rusya’nın katkıda bulunmasını istediğini” yazan Fileleftheros gazetesi, Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios’un konu hakkında yaptığı açıklamada “Putin’in, krizin yatıştırılması için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik müdahalede bulunma sözü verdiği” iddiasında bulunduğunu iletti.

Telefon görüşmesinin, iki ülkeyi ilgilendiren ekonomik meseleler vesilesiyle gerçekleştirildiğini yazan gazete, Anastasiadis’in görüşmede Putin’i, iki ülke ilişkilerini ilgilendiren veya etkileyen konuların tümü, aynı zamanda “Türkiye’nin tutumu yüzünden Doğu Akdeniz’de hüküm süren durum hakkında bilgilendirdiğini” belirtti.

Gazeteye göre, Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios ise görüşme hakkında yaptığı detaylı açıklamada, Anastasiadis’in Putin’e, Rusya Federasyonu’nun Rum Yönetimine yönelik ezelden bu yana sağladığı işbirliği ve destekten ötürü teşekkür ettiğini, aynı zamanda Rusya’nın Kıbrıs’ta görev yapan BM Barış Gücünün (UNFICYP) görev süresinin uzatılmasına ilişkin son kararının nihai metninin şekillenmesine olan katkısına atıfta bulunduğunu da belirtti.

Kusios, Anastasiadis’in Putin’i “Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti MEB’indeki yasadışı faaliyetleri ve Türkiye’nin yayımladığı son Navtex, aynı zamanda Barbaros araştırma gemisinin Kıbrıs MEB’inde bulunması hakkında bilgilendirdiğini” de ifade etti.

Kusios “bu tarz eylemlerin, hali hazırda gergin olan durumu artırdığını ve önceliklerini teşkil eden Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne ilişkin müzakerelerin devam etmesi için iyi bir ortam yaratılmasına katkıda bulunmadığını” iddia etti.

Kusios “bunun eş zamanlı olarak, Kıbrıs sorununun, BM kararları temelindeki müzakerelerin devam etmesiyle çözülmesine ilişkin istikrarlı bağlılıklarını teyit ettiğini” de öne sürdü.

Kusios, Anastasiadis’in Putin’e “Türkiye’nin Kıbrıslı Türk toplumunun haklarını koruma çerçevesinde hareket ettiğine dair tezinin geçerli olmadığını, çünkü Türkiye’nin itiraz ettiğini ve Kıbrıs Cumhuriyeti MEB’inin yüzde 44’ünü talep ettiğini, aynı zamanda bunun Kıbrıs Türk toplumunun haklarını da etkileyen bir şey olduğunu izah ettiği” iddiasında da bulundu.

Kusios “ayrıca Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilgili mevzuat ve bizzat Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in önerileriyle Kıbrıs Türk toplumunun haklarını güvenceye almış olmasından ötürü, bunun geçerli olmadığını” da ileri sürdü.

Anastasiadis’in “yasadışı eylemlerine son vermesi konusunda ikna edilmesi için, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Türkiye’ye yönelik müdahalede bulunmasını istediğini” de dile getiren Kusios, Anastasiadis’in Kıbrıs sorununa adil, kapsamlı ve işlevsel bir çözüm bulunması için müzakerelerin devam etmesine ilişkin kararlılığını ifade ettiğini de iletti.

Anastasiadis’in görüşmede “Maraş konusuna ve Türkiye’nin BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarını ihlal ederek kapalı şehrin açılması ve kolonize edilmesine dair tehditlerine atıfta bulunduğunu” da ifade eden Kusios, Anastasiadis’in “Putin’in bu konuda müdahalesini istediğini ve böyle bir müdahalenin katalizör olacağını ve doğrudan sonuçlara sahip olacağını düşündüğünü” iletti.

Rusya Devlet Başkanı Putin’in ise telefon görüşmesinde “Kıbrıs Cumhuriyeti MEB’inde meydana gelenleri ve Doğu Akdeniz’deki durumu büyük bir endişeyle takip ettiğini” ifade eden Kusios, Putin’in “Rusya’nın daima anlaşmazlıkların, uluslararası hukuk ilkeleri temelindeki müzakereler aracılığıyla çözülmesinden yana olduğunu vurguladığını” aktardı.

Kusios “Putin’in krizin yatıştırılması için Başkan Erdoğan’a yönelik müdahalede bulunacağı aynı zamanda Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin yaratıcı bir diyaloğa müdahil olacağı sözü verdiğini” de iletti.

Gazeteye göre Kusios, Putin’in “Anastasiadis’in tutumu, müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin isteği aynı zamanda Kıbrıslı Türklerin haklarının korunmasına ilişkin önerilerinin kendisini memnun ettiği ve bunu Erdoğan’a ileteceği sözü verdiğini” de öne sürdü.

Kusios “Putin’in, bu yıl Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının 60’ıncı yıl kutlamaları olduğunu ve Rusya’nın Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanıyan ilk ülkelerden biri olduğunu hatırlatarak, Rusya’da bunun için bir dizi etkinlikler yapılacağını söylediğini” de ifade etti.

Putin’in Anastasiadis’i Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un 8 Eylül’de Güney Kıbrıs’a gideceği konusunda bilgilendirdiğini de belirten Kusios, Putin’in Anastasiadis’i şartlar izin verdiği zaman Rusya’yı ziyaret etmeye çağırdığını ve Anastasiadis’in de bu daveti kabul ettiğini sözlerine ekledi.

Gazete, Rusya Federasyonu Başkanlığının da iki lider arasındaki telefon görüşmesi konusunda bir açıklama yaparak, iki liderin görüşmede Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri ve Kıbrıs sorunu çözüm perspektiflerini ele aldığını belirttiğini iletti.

Alithia gazetesi ise haberinde, telefon görüşmesinin 45 dakikadan fazla sürdüğünü ve dostane bir ortamda gerçekleştirildiğini yazdı.

EKONOMİK KONULAR

Öte yandan Filelelfteros gazetesi “Putin’den Anastasiadis’e Hayır- Rusya Devlet Başkanı İki Ülke Arasındaki Vergi Anlaşmasındaki Değişiklikte Israrcı” başlıklarıyla manşetten yer verdiği haberinde ise, Rusya ile Güney Kıbrıs arasındaki ilişkilerin, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yeni bir döneme gireceğini çünkü Rusya’nın iki ülke arasındaki Çifte Vergilendirme Anlaşmasında değişiklik yapılması konusundaki kararın kesin olduğunu yazdı.

Βu kararın değişmesi veya en azından vergilendirmeyle ilgili bazı istisnalarda bulunulmasına ilişkin son çabanın dünkü telefon görüşmesinde ele alındığını kaydeden gazete, Putin’in Anastasiadis’e, bunun Rusya Federasyonundaki ekonomik verilerin iyileşmesi hedefiyle, siyasi bir karar teşkil ettiğini söylediğini iletti.

Gazete, Rusya ve Rus teknokratlar en nihayetinde bazı istisnaları kabul etse de, bunların önemsiz olarak addedildiklerini çünkü bunların az sayıda şirketi etkilediğini ifade etti.

Gazete, revize edilmiş anlaşmanın, resmi olarak da kabul edilmesi halinde, Sergey Lavrov’un Güney Kıbrıs’a geleceği önümüzdeki Eylül ayında imzalanmasının beklendiğini ekledi.

RUM SAVUNMA BAKANI RUS BÜYÜKELÇİSİYLE GÖRÜŞTÜ

Gazete, başka bir haberinde ise, Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis ile Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Stanislav Osadchiy’nin dün bir görüşme yaptıklarını yazdı.

Gazete, görüşmede Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, ileri sürülen “Türkiye’nin Kıbrıs MEB’indeki saldırgan faaliyetleri” ve Güney Kıbrıs’ın bölgedeki rolünün ele alındığını ekledi.

Anastasiadis ile Putin arasındaki görüşmeyle ilgili haberler Alithia’da “Krizin Yatıştırılması İçin Erdoğan’a Müdahale- Putin’den Anastasiadis’e Söz”, Haravgi’de “Putin’den Ankara’ya Yönelik Müdahalede Bulunacağı Konusunda Başkan’a Söz”, Politis’te ise “Putin’in Müdahalesini İstedi” başlıklarıyla yer aldı.

(İY/ÖK)