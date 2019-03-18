Anastasiadis Pompeo’dan Mogherini’ninkine Benzer Bir Mesaj İstiyor



ENERJİYLE İLGİLİ DIŞ POLİTİKA KONULARI BU HAFTA TAVAN

Lefkoşa, 18 Mart 19 (.): Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile 20 Mart’ta Kudüs’te yapacağı görüşmeden, “bölgedeki gelişmelerin bu çok kritik döneminde Türkiye’yi muhatap alacak güçlü bir mesaj” elde etmek beklentisi içerisinde olduğu haber verildi.

Fileleftheros “ABD’den Güçlü Mesaj İstiyor… Anastaiadis’in Pompeo İle İsrail’de Görüşmesinden Hedefi… Kıbrıs Sorunu-Enerji İçin Kritik Hafta” başlık ve spotlarıyla manşete çektiği haberinde Rum tarafının aslında, Federica Mogherini’nin TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile son görüşmesinde yaptığı, Rum Yönetimi’nin sözde “egemenlik haklarına saygı gösterme” çağrısına benzer bir açıklama olduğuna işaret etti.

Habere göre Kudüs’te gerçekleşecek Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail üçlü zirvesi çerçevesinde gerçekleşecek görüşme randevusu, geçen cuma günü Rum yönetimi ile ABD arasında yapılan son temaslar sırasında kesinleşmiş görünüyor. Anastasiadis ABD’den, Rum Yönetimi’nin tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge’sindeki egemenlik haklarına destek” bekliyor.

Gazete ABD’nin yeni büyükelçisi Judith Gail Garber’in bugün Rum Yönetimi Başkanı’na güven mektubunu vereceği, bunun için düzenlenecek özel törenin, yeni büyükelçinin söyleyecekleri açısından merakla beklendiğini yazdı.

“İTALYA EASTMED KONUSUNDA TEREDDÜT GÖSTERİYOR, MESELE ŞİMDİLİK BİR KENARDA”

Bugünden başlayarak hafta sonuna kadar enerji ile alakalı bütün dış politika konularının, Kudüs’te gerçekleşecek üçlü görüşme nedeniyle tavan yapacağına dikkat çeken gazete şu ifadeleri kullandı:

“İtalyanların EastMed boru hattı konusunda gösterdiği tereddüt meseleyi şimdilik bir kenara itiyor. Lefkoşa, İtalya olmadan durumun ileri gidemeyeceğinin bilincinde, bu nedenle Çarşamba günü Kudüs’te gerçekleşecek üçlü zirvede dikkatini, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşmesi başta olmak üzere, ikili meselelere verecek.”

Habere göre Rum Yönetimi Pompeo’nun Kudüs’te bulunacak olmasının üçlü işbirliğini yükseltmekte olduğu ve bölge açısından çok önemli bulunduğu görüşünde. Rum Sözcü Prodromos Prodromu “Üçlü işbirliği sürekli gelişen bir gerçekliktir. Üçlü işbirlikleri aracılığıyla bölgedeki ister enerji ister güvenlik ve jeopolitik gelişmeleri eşgüdüm içerisinde takip ediyoruz” dedi.

Prodromu Mike Pompeo’nun Kudüs’te olacak olmasını da “ABD’nin, üç ülkenin bölgedeki istikrar ve güvenlikte oynadığı rolü hesaba kattığı mesajını veriyor. ABD’nin çıkarları İsrail, Kıbrıs ve Yunanistan’ın çıkarlarıyla örtüşüyor” sözüyle değerlendirdi.

PRODROMU “EUROASIA INTERCONNECTOR MESELESİ KAPANMADI”

Alithia Anastaiadis-Pompeo görüşmesinde Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri konusunun da ele alınmasının beklendiğine dikkat çektiği haberi “Anastasiadis Pompeo’dan MEB Konusunda Destek İsteyecek… Kudüs’teki Kıbrıs-Yunanistan-İsrail Üçlü Zirvesi Çerçevesinde…Başkan ABD Dışişleri Bakanı İle İkili Görüşme Yapacak” başlık ve spotlarıyla ikinci manşet olarak değerlendirdi.

Aynı gazete “Hükümet Sözcüsü: Euroasia Interconnector Konusu Kapanmadı… Proje Kıbrıs İçin Hem Elektrik Enerjisi Piyasasının Gelişmesi Hem de Ada’nın İkmal Güvenliği Açısından Önemli” başlıklı haberinde Rum Sözcü’nün Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında Girit üzerinden elektrik bağlantısı yapılmasını Atina Haber Ajansı’na değerlendirdiğini yazdı.

Habere göre Interconnector konusunun kapanmadığını, müzakerelerin devam ettiğini, meseleyi Avrupa projesi olarak tutmaya çalıştıklarını söyleyen Prodromu “proje Kıbrıs için yalnız elektrik enerjisi piyasasının gelişmesi değil aynı zamanda Ada’nın ikmal güvenliği açısından da çok önemli. Bağlantı, AB fonlarından finanse edilecek, bu nedenle mümkündür.Yunanistan’daki kararlarla alakalı teknik bir sorun var, umarız projenin yapım olanaklarını ortadan kaldırmayacak bir çözüm bulunur” ifadelerini kullandı.

Habere göre Yunanistan projenin Girit-Attiki bölgesi bağlantısı etabının yüklenici firması olacak bir “Ariadni interconnection” isimli bir şirket kurdu ve Euroasia’ya da Ariadni’nin yüzde 39 hissesini satın alma olanağı tanıyarak 31 Aralık 2018’e kadar süre tanımıştı ancak Euroasia hisseleri bu tarih bitimine kadar satın almadı.

Politis “Pompeo’nun Da Katılımıyla Üçlü Zirve” başlığını attı.

(ŞA/HÖ)