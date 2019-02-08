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Anastasiadis, Pasaport Konusuyla İlgisi Bulunursa İstifa Edeceğini Söyledi

Lefkoşa, 8 Şubat 19 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Güney Kıbrıs’a yatırım karşılığı pasaport verilmesi konusuyla herhangi bir ilişkisi olduğunun bulunması halinde, istifa edeceğini söylediği belirtildi.

Anastasiadis, Pasaport Konusuyla İlgisi Bulunursa İstifa Edeceğini Söyledi

Lefkoşa, 8 Şubat 19 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Güney Kıbrıs’a yatırım karşılığı pasaport verilmesi konusuyla herhangi bir ilişkisi olduğunun bulunması halinde, istifa edeceğini söylediği belirtildi.

08 Şubat 2019 Cuma 12:51
Anastasiadis, Pasaport Konusuyla İlgisi Bulunursa İstifa Edeceğini Söyledi

Lefkoşa, 8 Şubat 19 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Güney Kıbrıs’a yatırım karşılığı pasaport verilmesi konusuyla herhangi bir ilişkisi olduğunun bulunması halinde, istifa edeceğini söylediği belirtildi.

Haravgi gazetesi, Anastasiadis’in “altın pasaportlar” konusunda Güney Kıbrıs’a eleştiriler yönelten Avrupa Komisyonu’nun raporuna tepki gösterdiğini ve AB’nin art niyet ve rekabetten kaynaklanan, haksız hedef göstermesinden söz ettiğini bildirdi.

Anastasiadis’in“Antenna” televizyonuna verdiği röportajda, yakın aile çevresinden kişilerle bağlantılı olan şirketlerin konuyla ilişkisinden ötürü aldığı eleştirilerden oldukça rahatsız olduğunun göründüğü ve bu hususta “Araştırma komitesi de incelesin… Eğer beni koltuktan indirmek istiyorlarsa, araştırsınlar ve konuyla herhangi bir ilgim olduğu saptanırsa, mahkemeye de giderim hatta görevden de ayrılırım” dediği de belirtildi.

Gazete manşetten yer verdiği konuyla ilgili başka bir haberinde ise, Rum Bakanlar Kurulu’nun Güney Kıbrıs’a yönelik yatırım programı çerçevesinde kısa zaman önce, Rusya’nın dokuzuncu zengin kişisi olan, eski Rus senatör Victor Pichugov’a pasaport verdiğini yazdı.

Gazete bu konuda en ilgi çekici olan şeyin ise, Rus milyarderin izlediği güzergâh olduğunu ve bunun Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yakın aile çevresi, özellikle de damadı Yannis Misirlis’le alakası olduğunu vurguladı.

(İY/FEZ)                           

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