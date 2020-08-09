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Anastasiadis, Miçotakis İle Acil İrtibata Geçti

RUM YÖNETİMİ’NİN YUNANİSTAN’I B KATEGORİSİNE İNDİRMESİ SİYASİ BOYUTLAR KAZANDI

09 Ağustos 2020 Pazar 14:45
Anastasiadis, Miçotakis İle Acil İrtibata Geçti
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RUM YÖNETİMİ’NİN YUNANİSTAN’I B KATEGORİSİNE İNDİRMESİ SİYASİ BOYUTLAR KAZANDI

Lefkoşa, 9 Ağustos 20 :  Rum Yönetimi’nin, Yunanistan’dan Güney’e giden yolcuların yeni tip koronavirüs vakalarını artırması üzerine Yunanistan’ı A kategoriden B kategoriye indirmesinin, resmî açıklamalar yapılmadan çok önce, iki taraf arasında siyasi düzeyde sorun yarattığı bildirildi.

Haftalık Kathimerini; “Atina-Lefkoşa Virüs Yüzünden Bra De Fer’de (Bilek Güreşi)” başlıklı haberinde, basından uzak tutulmaya çalışılmasına rağmen, Rum yönetiminin bu kararının büyük boyutlar kazandığını yazdı.

Habere göre, Rum yönetiminin kaygısı, Yunanistan’ın, özellikle Türk-Yunan gerilimi nedeniyle Rum-Yunan ekseninde sorunlar saptayan seslerin yeniden yükseldiği bir dönemde B kategorisine indirilmesinden alenen hoşnutsuzluk açıklamasıydı.

Yunanistan Turizm Bakanı’nın, B kategorisine indirilmenin tamamen epidemiyolojik sebeplerle gerçekleştirildiğinden kuşku duyduğunu açıklaması, Rum yönetiminin bu kararı Yunanistan’a gitmeyi seven Rum turistleri ülke içerisinde tutma gayreti olarak algılandığı görüşünü güçlendirdiğinden Rum tarafında siyasi düzeyde “çanları çaldı.”

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Yunanistan’ın hoşuna gitmeyen diğer bir nokta da Rum yönetiminin bu kararını Atina’ya bildirmemesi, Yunan makamlarına bilgiyi basından almış olması. Yunanistan’ın B kategorisine alınması kararının geciktirilebileceği kaygısıyla bunun (Atina’ya bilgi verilmemesinin) siyasi tercih olduğu söylentileri de var.

Gelişen bu tablonun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le acil irtibata sevk ettiği, bu irtibatın açıklanmadığı ve kim tarafından talep edildiğinin de bilinmediği ancak görüşmeyi Anastasiadis’in istediği söylentisi olduğu kaydedildi.

Habere göre Anastasiadis geçen pazartesi günü öğleden sonra temas ettiği Miçotakis’e, kararın bilimsel görüşlere dayandığı özellikle de 27 Temmuz 2 Ağustos döneminde Yunanistan’dan gelen yolcuların test sonuçlarının kararda katalizör rol oynadığı bilgisini verdi. 

Anastasiadis-Miçotakis telefon görüşmesinin Yunanistan’da da açıklanmadığını, bu nedenle Anastasiadis’in Miçotakis’e ne dediğinin bilinmediğini belirten gazete, Yunanistan’ın B kategoriye alındığının açıklandığı geçen Pazar günü itibarıyla Yunanistan’a uçan şirketlerin Ağustos ayındaki planlı uçuşlarını iptal etmeye başladıklarını yazdı.

Gazete, Temmuz ayında gerçekleşen 200 bin yolcu geliş-gidişinden 71 bininin Yunanistan’dan Güney’e veya Güney’den Yunanistan’a giden yolcu olduğu bilgisini de verdi.

Aynı gazete, ekonomi sayfasından verdiği haberinde, Rum Turizm Müsteşarlığı’nın Güney Kıbrıs’ın güvenli turistik destinasyon olarak reklam edilmesi için 10 milyon Euro verdiğini, ancak hedefin başarılamadığını yazdı.

(ŞA/SEL)

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