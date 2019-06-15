Anastasiadis Med7’yi “meb’deki Gelişmeler” Konusunda Bilgilendirdi

ÇAVUŞOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI RUM BASININDA

Lefkoşa, 15 Haziran 19 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Malta’da dün gerçekleştirilen toplantıda, Güney Avrupa ülkelerinin liderlerini, tek yanlı olarak ilan edilen Rum “Münhasır Ekonomik Bölgesi”ndeki (MEB) gelişmeler konusunda bilgilendirdiği haber verildi.

Haravgi gazetesine göre Anastasiadis, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununda kalıcı ve işlevsel bir çözüm bulunması için şartların oluşturulmasına katkıda bulunma konusundaki kararlılığını yineleyerek, “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne” verdikleri destekten ötürü diğer liderlere de teşekkür etti.

Gazete, Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’nin atıfta bulunduğu bilgilere göre, MED7’nin, kabul edilmesi beklenen ortak açıklamasının nihai taslağında “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne, Avrupa ve Uluslararası hukuk uyarınca, MEB’i içerisindeki doğal kaynaklarıyla ilgili araştırma yapma, bunları geliştirme ve bunlardan istifade etme konusundaki egemenlik haklarını kullanmasına ilişkin tam desteğini ve dayanışmasını yinelediğini” aktardı.

Açıklamada, önceki kararlara atıfta bulunularak “Türkiye’nin uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerine saygı duyması gerektiğine işaret edildiği” de belirtildi.

Politis gazetesi de konuya ilişkin haberinde, AB’nin Akdeniz’deki 7 üye ülkesinin dün Malta’da gerçekleştirilen toplantısının, Türkiye aleyhinde “saldırgan” bir ortak açıklamayla tamamlandığını iddia etti.

Gazete, Rum Yönetimi’nin ortak açıklamada “gerek Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin çabalar, gerek de enerji meseleleri ve Kıbrıs MEB’indeki Türk ihlalleri konusunda tam ve net bir destek sağladığını” öne sürdü.

Gazete, AB’nin Akdeniz’deki 7 ülkesinin, “Kıbrıs sorununda, BM’nin iyi niyet misyonu çerçevesinde, garantiler, müdahale hakları ve yabancı askeri birlikler olmadan, Kıbrıs sorununun kalıcı ve kapsamlı çözümünü sağlayacak esaslı müzakerelerin yeniden başlamasını istediğini” iletti.

MED7’nin “Türkiye’yi Doğu Akdeniz ve Ege’de devam etmekte olan yasadışı faaliyetlerine son vermeye çağırdığını” da yazan gazete, MED7’nin “AB’yi ise gelişmeleri yakından takip etmeye ve Türkiye’nin uymaması halinde, Türkiye karşısında uygun önlemler alınmasını düşünmeye çağırdığını” ekledi.

ÇAVUŞOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI RUM BASININDA

Fileleftheros gazetesi ise “Türk Usulü Kıbrıs Tayvan’ı… Ankara Devlet Tanınması Olmadan Uluslararası Ticaret ve Türk Ordusunun Daimi Olarak Kalmasını Görüyor- Her şey Hallolacak” başlığıyla manşetten yer verdiği haberinde, Ankara’nın Kıbrıs’ın kuzeyiyle ilgili isteklerinin, Türk onayıyla bir Tayvan Modeli olduğunu iddia etti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklamalarına dayanarak, Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs’ın Tayvan gibi faaliyet göstermesini istediğini ileri süren gazete, bir diğer ifadeyle “herkes ‘ayrı bir varlığı’ tanımasa bile, kendisiyle serbest bir şekilde ticaret yapabilme hakkına sahip olmalarına” işaret etti.

Gazete “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ise Kıbrıs’la ilgili Tayvan çözümüne, Türk ordusunun adanın kuzey bölümündeki daimi varlığını eklediğini” de öne sürdü.

Haber Politis gazetesinde “Tayvan’ı Hatırlattılar- Kıbrıs MEB’iyle İlgili Tezlerinden Geri Adım Atmıyorlar”, Alithia’da ise “Herkesle Arayı Bozdu- Türkiye Tarafından MEB ve S-400’ler Konusunda Uzlaşmazlık ve Herkesin Küçümsenmesi- Hepiniz En Nihayetinde Mecburen Hem Fikir Olacaksınız- MEB: Türkiye Herkesi ve Her Şeyi Göz Ardı Ediyor- Çavuşoğlu S-400’ler Konusunda ABD’yi Karşı Önlemlerle Tehdit Ediyor” başlıklarıyla yer aldı.

(İY/GÜL)