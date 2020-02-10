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Anastasiadis Maronitlere Verdikleri Desteğe Dikkat Çekti

Lefkoşa, 10 Şubat 20 (.): Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Maronit kilisesinin kurucusu ve koruyucusu olduğuna inanılan “Ayiu Marona” için Lefkoşa’nın Rum kesimindeki “Panayia Ton Hariton Katedrali”nde düzenlenen ayin çerçevesinde, Rum Yönetiminin Maronit cemaatine verdiği desteğe dikkat çekti.

Anastasiadis Maronitlere Verdikleri Desteğe Dikkat Çekti

Lefkoşa, 10 Şubat 20 (.): Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Maronit kilisesinin kurucusu ve koruyucusu olduğuna inanılan “Ayiu Marona” için Lefkoşa’nın Rum kesimindeki “Panayia Ton Hariton Katedrali”nde düzenlenen ayin çerçevesinde, Rum Yönetiminin Maronit cemaatine verdiği desteğe dikkat çekti.

10 Şubat 2020 Pazartesi 08:30
Anastasiadis Maronitlere Verdikleri Desteğe Dikkat Çekti

Lefkoşa, 10 Şubat 20 (.): Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Maronit kilisesinin kurucusu ve koruyucusu olduğuna inanılan “Ayiu Marona” için Lefkoşa’nın Rum kesimindeki “Panayia Ton Hariton Katedrali”nde düzenlenen ayin çerçevesinde, Rum Yönetiminin Maronit cemaatine verdiği desteğe dikkat çekti.
Fileleftheros ve diğer gazetelere göre Anastasiadis, 252 bin Euro harcayarak “Marona Evi” kültür merkezini açtıklarını, Maronit Başpiskoposluğuna verilen yıllık ödenek dışında Rum Ortodoks Kilisesi ile vergiler konusunda yaptıkları anlaşmayı Maronit, Latin ve Ermeni kiliseleri için de uyguladıklarını, Maronite Sporting Center isimli çok amaçlı merkezin kurulması için proje ve gerekli inceleme gideri olarak 80 bin Euro harcadıklarını söyledi.

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Anastasiadis ayrıca  Koruçam’da spor tesisi kurulması için Maronit Kilisesi’ne 195 bin Euro ödenek verdiklerini, KKTC’deki Maronit köylerine yeniden yerleşmeleri için verilmekte olan teşvikler dışında Genç Çiftlerin Yeniden İskanı Planı’nın da uygulandığını, KKTC’deki Maronit köylerindeki yaşlıların bakımı için hemşire atadıklarını, KKTC’deki Maronit kiliselerinin ve diğer anıtlarının tamir ve restorasyonunu Kültürel Miras Komitesi aracılığıyla başardıklarını anlattı. 
(ŞA/HA) 
 

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