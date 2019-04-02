Anastasiadis, Lute İle Telefonda Görüşecek

Lefkoşa, 2 Nisan 19 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, bu akşam BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile bir telefon görüşmesi yapacağını açıkladı.

Rum radyosunun haberine göre Anastasiadis, Rum Devlet Radyosu ve Televizyonu’nun (RIK) bir programında yaptığı açıklamada, Lute ile bu akşam telefonda görüşeceğini, amacın, Lute’un Ada’ya geliş tarihinin belirlenmesi ve Lute’un, kendisi ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yapacağı görüşmenin ayarlanması olduğunu belirtti.

Üçünün bir araya gelmesi yönünde öneride bulunduğunu ve bu konuda yanıt beklediğini de ifade eden Anastasiadis, hedefin, sonuca ulaşma perspektifiyle, yapıcı diyaloğun başlaması için referans şartlarında anlaşma sağlanması olduğunu da ifade etti.

(FK/GÜL)