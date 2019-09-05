Anastasiadis-lute Görüşmesi Sona Erdi

Lefkoşa, 5 Eylül 19 : BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasında bu sabah Başkanlık Sarayı’nda yapılan görüşmenin saat 12.30’da sona erdiği belirtildi.

Rum haber kaynaklarına göre Lute ile Anastasiadis arasındaki görüşme planlandığı saatten daha önce başlarken, yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Görüşme sonrasında Lute’un herhangi bir açıklama yapmadan Rum Başkanlık Sarayı’ndan ayrıldığı da ifade edildi.

Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, referans şartlarında uzlaşma sağlanmasına ilişkin çabaların devam edeceğini belirtti.

Prodromu, Anastasiadis ile Lute arasında yarın için bir görüşmenin belirlenmediğini ifade ederken yeni bir (yarın) görüşme yapılmasını da ihtimal dışı bırakmadı.

Prodromu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Kıbrıs sorununun çözümü için müzakerelerin başlamasına olanak tanıyacak referans şartları üzerinde anlaşmaya varılması konusunda iyi niyete sahip olduğunu söyledi.

(FK/ÖK)