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Anastasiadis Londra’da Bir Etkinlikte Konuştu

Lefkoşa, 4 Mart 19 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, “Kıbrıs sorununun askeri birlikler ve yabancı bağımlılıklar olmadan, işlevsel ve kalıcı çözümüne yol açacak olan bir diyaloğun yeniden başlaması için, gerekli koşulların meydana getirilmesine dair her türlü çabayı sarf ettiği” güvencesi verdiği öne sürüldü.

Anastasiadis Londra’da Bir Etkinlikte Konuştu

Lefkoşa, 4 Mart 19 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, “Kıbrıs sorununun askeri birlikler ve yabancı bağımlılıklar olmadan, işlevsel ve kalıcı çözümüne yol açacak olan bir diyaloğun yeniden başlaması için, gerekli koşulların meydana getirilmesine dair her türlü çabayı sarf ettiği” güvencesi verdiği öne sürüldü.

04 Mart 2019 Pazartesi 13:56
Anastasiadis Londra’da Bir Etkinlikte Konuştu

Lefkoşa, 4 Mart 19 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, “Kıbrıs sorununun askeri birlikler ve yabancı bağımlılıklar olmadan, işlevsel ve kalıcı çözümüne yol açacak olan bir diyaloğun yeniden başlaması için, gerekli koşulların meydana getirilmesine dair her türlü çabayı sarf ettiği” güvencesi verdiği öne sürüldü.
Rum haber kaynaklarına göre, dün akşam Londra’da katıldığı bir etkinlikte konuşan Anastasiadis, “şu ana kadar Kıbrıs sorununda bir çözüme varılamamasının, Türkiye’nin uzlaşmazlığından kaynaklandığını” da iddia etti.
Konuşmasında, diyaloğun yeniden başlaması çabaları ile BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’la ilgili geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un temaslarına da atıfta bulunan Anastasiadis, Rum kesiminin, Ankara tarafından Lute’la bir görüşme belirlenmesini beklediğini ifade etti.
Birçok şeyin, ne söyleneceğine ve referans şartlarında ne olacağına bağlı olduğunu da savunan Anastasiadis, “Kıbrıs’ta 4 Temmuz tutanağı konusunda yapılan tartışmaların tesadüf olmadığını” da söyledi.
Anastasiadis “Çünkü 4 Temmuz’da, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in 30 Haziran’da taslak olarak ortaya koyduğu şeyin netleştirildiğini ve Lute’un da bu parametrelerin bir kısmını dâhil edeceğini” öne sürdü.
Anastasiadis, devam edilebilmesi ve yaratıcı bir diyalog umulabilmesi için gerekli olan şeyin, referans şartlarının yalnızca tartışılan konuları değil, neyin kabul edilebilir ve neyin kabul edilemez olduğunu belirlemesi gerektiğini de ileri sürdü.
Rum kesiminin enerji programı konusunda ise Anastasiadis, bu çerçevede şirketlerin başarılı bir şekilde seçildiğini, bunun sonuç verdiğini ve ileri sürülen “Türk tehditlerine” rağmen bunun kesintisiz bir şekilde sürdüğünü de öne sürdü.
Kendilerinin kışkırtmada bulunmadığını da savunan Anastasiadis, hiçbir şekilde “Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türklerin de yaşadığını göz ardı ettikleri mesajını vermek istemediklerini” sözlerine ekledi.
(İY/HÖ)                         
 

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