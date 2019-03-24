Anastasiadis’in Trump İle Görüşmesi Kotarılıyor

KUDÜS’TEKİ POMPEO-ANASTASİADİS GÖRÜŞMESİ RUM TARAFININ TALEBİ ÜZERİNE GERÇEKLEŞTİ

İKİ TARAF DA DOĞAL GAZIN SIVILAŞTIRILMASINA ÖNCELİK VERMESİ NEDENİYLE, EASTMED PROJESİ TAMAMEN TERK EDİLMEMEKLE BİRLİKTE VASİLİKO’DA LNG TERMİNALİ YENİDEN KONUŞULMAYA BAŞLADI

Lefkoşa, 24 Mart 19 : Kudüs’te düzenlenen ve bölgedeki ülkelere çeşitli ziyaretlerde bulunmakta olan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da hazır bulunduğu Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail üçlü zirvesinde gerçekleşen Pompeo-Anastasiadis görüşmesinin, Rum tarafının isteği üzerine gerçekleştiği, bu sayede Anastasiadis’in ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi ihtimali doğduğu haber verildi.

Fileleftheros haberi; “Trump İle Görüşme Kotarılıyor… Anastasiadis’in Washington’a Gidişi Görüşülüyor… ABD ve Kıbrıs’ın Önceliği LNG… EastMed Boru Hattı Seçeneği Gündemde Üst Sırada Tutuluyor” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.

Habere göre geçen Çarşamba günü Kudüs’teki zirve çerçevesinde Pompeo, bölgedeki yoğun programı dolayısıyla zaman baskısı altında olmasına rağmen Rum tarafının isteğini reddetmeyerek Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüştü.

Bu görüşmede Anastasiadis’in ABD’ye gitmesi ve Başkan Donald Trump ile görüşmesinin de ele alındığı ve görüşme tarihinin belirlenmesi v.b. hazırlıkları için artık iki tarafın dışişleri bakanlıkları arasında görüşmeler yapılacağı kaydedildi.

Kudüs zirvesinden, Rum yönetiminin enerji konusundaki önceliğinin doğal gaz sıvılaştırma tesisi inşaatı olduğu, Amerika’nın önceliğinin de bu olduğu yolunda bilgi bulunduğu haberinin de geldiğine işaret eden gazete; Amerikalıların, Vasiliko’da terminal inşaatını birinci senaryo olarak ortaya koyduklarını ancak bunun, bulunacak doğal gaz miktarına bağlı olacağını vurguladı.

Haberde; LNG’nin (terminal), Rum tarafının tek taraflı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge’den (MEB) değil, İsrail gibi komşu ülkelere ait yataklardan çıkarılacak doğal gazdan besleneceğinin açık ve net olduğu, Rum tarafı adına bugüne kadar terminal inşaatını haklı ve avantajlı kılacak miktarda doğal gaz keşfi yapılmadığı hatırlatıldı.

Gazete, bu seçeneğin, doğal gazı değerlendirme konusunda önüne daha fazla seçenek koyacak olması nedeniyle Rum yönetiminin işine geldiğine dikkat çekti, “Aynı zamanda böyle bir gelişme siyasi açıdan, şirketlerin (ve ülkelerinin) çıkarlarının Kıbrıs MEB’inden Kıbrıs toprağına genişleyeceği anlamına da gelir” ifadesine yer verdi.

“Teknik ve ekonomik açıdan zor olsa da EastMed boru hattı inşası da gündemin üst sıralarında tutuluyor” ifadesini kullanan gazete, İsrail’in bu boru hattının inşasının hararetli savunucusu olduğunu, şu veya bu şekilde Yunan sularından geçecek olan boru hattının, özellikle Girit bölgesinde araştırmalar olursa Yunanistan’ın da işine geldiğini, ancak başta bu projenin lehinde olan İtalya’nın bugünlerde bu konuyu bir daha düşünmekte olduğuna vurgu yaptı.

(ŞA/SEL)