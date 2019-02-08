Anastasiadis’in Talepleri İki Eksende…

RUM LİDER AKINCI’DAN GUTERRES ÇERÇEVESİ’NE DAİR TEZLERİNİ YAZILI SUNMASINI VE BİRLİKTE ÜÇ SÜTUNLU BELGE HAZIRLAMALARINI İSTEYECEK



LİDERLER GÖRÜŞMESİNİN “SOSYAL NİTELİKLİ DEĞİL BÜTÜN KONULARI SERBESTÇE ELE ALABİLECEKLERİ GAYRI RESMÎ GÖRÜŞME OLACAĞI” İDDİA EDİLİYOR



BUGÜN SİYASİ PARTİ BAŞKANLARINA LUTE İLE TEMASLARI VE ÇİPRAS’LA TELEFON GÖRÜŞMESİ HAKKINDA BİLGİ VERECEK



Lefkoşa, 8 Şubat 19 (.): Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile şubat ayının ikinci yarısında gerçekleşecek görüşmede taleplerini iki eksende ortaya koyacağı haber verildi.



Fileleftheros ve diğer gazeteler Anastaiadis’in Akıncı’dan, Guterres Çerçevesine dair tezlerini yazılı sunmasını ve birlikte yakınlaşmalar, anlaşmazlıklar ve yakınlaşma sağlanabilecek noktaların kaydedileceği bir belge hazırlamayı önereceğini yazdı.



Habere göre, Anastasiadis, beklenen liderler görüşmesinde Guterres çerçevesinin 6 parametresine dair tezlerini yazılı olarak Akıncı’ya sunması önerisini yineleyecek. İkinci hedefin ise iki tarafın yakınlaşmaları, anlaşmazlıkları ve yakınlaşma sağlanabilecek noktaları içerecek bir belge oluşturulması önerisini tekrarlamak olduğu kaydedildi.



“İki liderin üç sütunlu/kategorili bir belge hazırlayarak, daha sonra sistemli bir müzakereye oturabilecekleri” kanaatinde olan Rum hükümet kaynakları, Kıbrıs’la ilgili yeni bir konferans gerçekleştirilene kadar önümüzdeki aylarda bu prosedürle çalışılabileceğini savunuyor.



Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bütün federal organlarda bir olumlu oy talebinin yerine getirilmesi isteğiyle siyasi eşitlik ana talebini sürdürdüğüne işaret ederek, Rum tarafının bunu “başta yakınlaşma olmayan ve sonradan ortaya çıkmış bir talep” gördüğünü kaydeden gazete, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ve Başbakan Tufan Erhürman’ın dünkü açıklamalarından alıntı aktardı.



Alihtia ise Rum hükümet kaynaklarının, Kıbrıs Türk tarafının bir olumlu oy ısrarının peşinen yakınlaşma sağlanmamış, sonradan ortaya konulan bir talep olduğu iddiasında bulunarak, üç sütunlu belgenin hazırlanmasını “gerekli” gördüklerini yazdı.



Gazeteye göre, “Akıncı bunu aniden Cenevre’de ortaya koydu. Tam da bu nedenle yakınlaşmaları not düşmeli, üç sütunlu belge yapmalı ve sistemli müzakereye oturmalıyız” diyen aynı kaynaklar, Şubat’ın ikinci yarısında gerçekleşecek liderler görüşmesinin “sosyal nitelikli değil bütün konuları serbestçe ele alabilecekleri gayrı resmî görüşme olacağını” kaydetti.



Görüşmede inisiyatifin, Cumhurbaşkanı Akıncı’yı telefonla arayan Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’e ait olduğu ve görüşmenin Spehar’ın da işbirliğinde, muhtemelen ara bölgedeki konutunda gerçekleşeceği belirtildi.



Politis haberi “Yine Üç Sütunlu (Belge)… Başkan Guterres Çerçevesi’ne Dair Kıbrıs Türk Tezlerinin Sunulmasını İstiyor… Başkan Liderler Görüşmesinde Yakınlaşmalar ve Anlaşmazlıkların Kaydedilmesi Talebini Yeniden Gündeme Getirmek İstiyor… Akıncı Siyasi Eşitliğin ve Yetkilerin Netleşmesini Bekliyor” başlık ve spotlarıyla aktardı.



ÇİPRAS’TAN TEFERRUATLI BİLGİ ALDI, SİYASİ PARTİ BAŞKANLARINI BİLGİLENDİRECEK



Haravgi “Başkan Akıncı’ya Üç Sütunlu Yakınlaşmalar-Anlaşmazlıklar Belgesi Önerecek… İki Liderin Görüşmesi Spehar’ın Konutunda Olabilir” başlığını attı.



Aynı gazete Anastasiadis’in dün Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile uzun bir görüşme yaparak, Çipras’ın Ankara ziyareti ve TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Kıbrıs sorununda yaptığı temaslara dair teferruatlı bilgi aldığını haber verdi.



Gazeteye göre, Anastasiadis’in bugün siyasi parti başkanlarına gerek Genel Sekreter’in Kıbrıs geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile yaptığı son temaslar, gerek Çipras’la yaptığı telefon görüşmesi hakkında bilgi vermesi bekleniyor. İki Toplumlu Barış İnisiyatifi’nin “Yeniden birleşmiş Kıbrıs için sürdürülebilir tek çözümün barış ve iki bölgeli, iki toplumlu siyasi eşitliğe sahip federasyon olduğu, iki tarafın müzakere prosedürüne süratle başlaması gerektiği” görüşünü ortaya koydu.



(ŞA/FEZ)