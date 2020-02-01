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Anastasiadis’in Özel Jet Seyahatleri “ahlaki Ve Siyasi Sorun”

Lefkoşa, 1 Şubat 20 (.): Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in iş gezileri için, yatırım karşılığı pasaport alan Suudi Arap arkadaşına ait şirketin özel uçaklarını kullanması, Rum tarafında “büyük bir ahlakî ve siyasi sorun” haline geldi.

Anastasiadis’in Özel Jet Seyahatleri “ahlaki Ve Siyasi Sorun”

Lefkoşa, 1 Şubat 20 (.): Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in iş gezileri için, yatırım karşılığı pasaport alan Suudi Arap arkadaşına ait şirketin özel uçaklarını kullanması, Rum tarafında “büyük bir ahlakî ve siyasi sorun” haline geldi.

01 Şubat 2020 Cumartesi 11:03
Anastasiadis’in Özel Jet Seyahatleri “ahlaki Ve Siyasi Sorun”

Lefkoşa, 1 Şubat 20 (.): Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in iş gezileri için, yatırım karşılığı pasaport alan Suudi Arap arkadaşına ait şirketin özel uçaklarını kullanması, Rum tarafında “büyük bir ahlakî ve siyasi sorun” haline geldi.

Fileleftheros haberi “Başkanlık Uçuşlarının Sponsorları… Suudi Arap Başkan’a Bedava Veya Alışılmışın Çok Altında Fiyata Uçak Sağladı… Sayıştay Başkanı ve Muhalefet Başkanlığın Aldığı Hediyeler Konusunda Düzenleme ve Şeffaflık İstiyor” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.

Habere göre Anastasiadis yurtdışı iş gezilerinde Suudi Arap bir arkadaşına ait “JetStream Aviation Inc” şirketinin özel uçaklarını tercih etti. Şirket sahibi Suudi Arap, kısa süre önce şahsı ve ailesi için Rum Yönetiminden yatırım karşılığı vatandaşlık aldı.

Rum Sayıştay Başkanlığı konuyla ilgili raporunda, özel uçaklar için ödenen ücretlerin alışılmışın dışında düşük olmasına karşın Rum Başkanlık Sarayı yönetiminin, yasal prosedürleri izlemesi, şeffaflık ve bütün mali mercilere eşit muamele ilkelerine uyması gerektiğine dikkat çekti.

Gazete Suudi Arap’a ait şirketin özel uçağının, Anastasiadis ve ailesini, tatil için Seyşel Adaları’na hiçbir ücret almadan götürdüğünü hatırlattı.

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Gazeteye göre Sayıştay’ın Anastasidis’in seyahatleriyle ilgili araştırmasında, özel uçak ücretlerinin büyük bölümünün (2016-30 Eylül 2019 döneminde 2 milyon 914 bin 915 Euro) müteveffa işadamı Kris Lazaris ve varisleri tarafından karşılandığı ortaya çıktı. Sayıştay, tam meblağı kimsenin bilmediği bu hediyenin hiçbir kritere uyulmadan ve şeffaf olmayan prosedürlerle gerçekleştiğini de saptadı.

Rum siyasi partileri açıklama yayımlayarak Anastasiadis’in neye karşılık bu hediyeyi aldığını veya Suudi Arap’a ait şirketin özel uçaklarını alışılmışın dışında düşük fiyata kullanabildiğini sorguladı.

Gazete “Sayıştay Pasaportlar Konusunda MOKAS’ı Çağırıyor” başlıklı haberinde ise, Rum Sayıştay Başkanı’nın MOKAS’ı (Suçların Örtbas Edilmesiyle Mücadele Birimi) gayrı menkul alım-satımları çerçevesinde ödenen ama beyan edilmeyen komisyonları araştırmak üzere göreve çağırdığını yazdı.

Habere göre Sayıştay Başkanı, ilgili araştırma raporunda fiyatların şişirildiğinden, devir harcı ödenmemesi nedeniyle 1 milyon Euro’luk kayıp yaşandığından, gayrı menkul değerlerinin Vergi Dairesi’ne farklı bildirilmesinden söz etti ve kriterleri yerine getirmedikleri için 6 Suudi Arap’a vatandaşlık verilmemesi gerektiği görüşünü ortaya koydu.

Suudi Arapların,  Rum Yönetiminden vatandaşlık alabilmek amacıyla Güney’den satın aldıkları bütün gayrı menkuller için beyan edilen değerin 19 milyon 806 bin 723 Euro olduğuna dikkat çekilen Sayıştay raporunda, söz konusu malların değerinin 2013 genel değer tespitine göre 9 milyon 397 bin, 2018 genel değer tespitine göre de de 9 milyon 101 bin 900 Euro olduğuna dikkat çekildi. 

(ŞA/HA)

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