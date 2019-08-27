Anastasiadis’in De Adının Karıştığı Kara Para Aklanması Meselesi Devam Ediyor

Lefkoşa, 27 Ağustos 19 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve başkan olmadan önce ortağı olduğu eski hukuk bürosunun da adının karıştığı Rus kara paralarının aklanması meselesi, gündeme kalmayı sürdürüyor.
Haravgi gazetesi “Başkanı Zor Durumda Bırakan Bilgiler Artıyor” başlığıyla manşetten yer verdiği haberinde, “Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi” (OCCRP)’nin elindeki başka verilerin de Anastasiadis’i zor durumda bıraktığını yazdı.
Gazeteye göre AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu ise dün yaptığı yazılı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in konuyla ilgili izahat vermesi gerektiğini belirtti.
(İY/HÖ)
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