Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102308
ALTIN
229.479
DOLAR
5.3094
STERLİN
6.9126
EURO
6.0286
35 gündür cevap yok!...
35 GÜNDÜR CEVAP YOK!
Halk ağlama duvarı mı!...
HALK AĞLAMA DUVARI MI!...
Şahali 2 haftadır sessiz...
ŞAHALİ 2 HAFTADIR SESSİZ...
Süt bedelleri ödeniyor
SÜT BEDELLERİ ÖDENİYOR
banner282
Flaş Haber
Aşkının kurbanı olmuş!
Kapat

Anastasiadis Hellim Dosyası Konusunda Juncker’e Mektup Gönderdi

Lefkoşa, 20 Şubat 19 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, “Hellim”in Menşe İsmi Korumalı Ürün olarak AB tarafından onaylanması için yapılan başvurunun ileri götürülmesi talebiyle AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’e mektup gönderdiği bildirildi.

Anastasiadis Hellim Dosyası Konusunda Juncker’e Mektup Gönderdi

Lefkoşa, 20 Şubat 19 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, “Hellim”in Menşe İsmi Korumalı Ürün olarak AB tarafından onaylanması için yapılan başvurunun ileri götürülmesi talebiyle AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’e mektup gönderdiği bildirildi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 08:59
Anastasiadis Hellim Dosyası Konusunda Juncker’e Mektup Gönderdi

Lefkoşa, 20 Şubat 19 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, “Hellim”in Menşe İsmi Korumalı Ürün olarak AB tarafından onaylanması için yapılan başvurunun ileri götürülmesi talebiyle AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’e mektup gönderdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi: “Anastasiadis’ten Juncker’e Çağrı – Hellim Blok – Hellim Dosyanın, Kıbrıs Sorunundan ve Yeşil Hat Tüzüğü’nden Ayrılması İçin Mektup” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’e bir mektup göndererek, 2015 yılından beridir beklemede olan Hellim Dosyasının onaylanması talebinde bulunduğunu yazdı.

AB Komisyonu’nun “Hellim Dosyası” için başvuru dilekçesini 28 Temmuz 2015’te kamuoyuna duyurduğunu ancak o günden beridir dosyanın sürüncemede beklediğini hatırlatan gazete, elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, Anastasiadis’in Juncker’e konu hakkında mektup gönderdiğini iddia etti.

Habere göre, Anastasiadis mektubunda Juncker’den hellim dosyasının onaylanmasını talep etti.

Gazete, diğer ülkelerin AB Komisyonu’na yaptıkları benzer başvuruların on ay gibi bir sürede sonuçlandırılmakta olduğunu ancak hellim dosyasının Kıbrıs sorunu ve Yeşil Hat Tüzüğü’yle ilişkilendirilmesi sebebiyle üç buçuk yıldır beklemede kaldığını vurguladı.

Hellim konusunun dün Rum Meclisi Tarım Komitesi’nde ele alındığını aktaran gazete, Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis’in komitede yaptığı konuşmada, Anastasiadis’in mektubuna açıkça değinmemesine karşın perde gerisinde gerçekleştirdikleri girişimlerden söz ettiğini yazdı.

Kadis, hellim dosyasının teknik açıdan onaylandığını ancak siyasi bir kararla blokede bulunduğunu ifade ederek menşe tescilinin Kıbrıs sorunu ve Yeşil Hat tüzüğüyle ilişkilendirilmesinin ilk kez görülen bir şey olduğunu ve AB’nin kanunlarında böyle bir şeyin yer almadığını iddia etti.

Gazete, söz konusu toplantıda süt ve süt ürünleri üreticileriyle hayvancıların da hazır bulunduklarını, komite üyesi Rum siyasi partilerinin temsilcilerinin ise toplantı sonrasında yaptıkları açıklamalarda Rum hükümetinin nu konudaki politikasını eleştirdiklerini aktardı.

Toplantıda ayrıca, Güney Kıbrıs’ın sahip olduğu Hellim peynirinin AB ticari markasını İngiltere’de kaybetmesi konusu da ele alınırken, Rum Hukuk Dairesi’nin AB ticari markasının korunması için her türlü girişim ve eylemi gerçekleştirmekte olduğu vurgulandı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Politis, “Hellim Başka Kıbrıs Sorunu Başka Şey”; Alithia “Kurtarma İçin Hukuki Mücadeleler”; Haravgi “Hellim Markasının Kaybedilmesi Kurban Arıyorlar”.

 (SB/FEZ)

 

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Limasol’da 4 Saat İçinde 3 Araç Kundaklandı
Limasol’da 4 Saat İçinde 3 Araç Kundaklandı
Anastasiadis seçmen kütüğüne otomatik kayıtla ilgili yasayı Meclis'e geri gönderdi
Anastasiadis seçmen kütüğüne otomatik kayıtla ilgili yasayı Meclis'e geri gönderdi
Merkezi Güney Kıbrıs’ta bulunan İsrail şirketi cep telefonlarından bilgi çalabilen araç geliştirdi
Merkezi Güney Kıbrıs’ta bulunan İsrail şirketi cep telefonlarından bilgi çalabilen araç geliştirdi
Güney Kıbrıs ilk kez 15 yıllık tahvil çıkardı
Güney Kıbrıs ilk kez 15 yıllık tahvil çıkardı
Kıbrıslı Türk Taksiciye Para Cezası
Kıbrıslı Türk Taksiciye Para Cezası
Exxonmobil yakıt depolarını Vasiliko’ya taşıma anlaşmasını imzaladı
Exxonmobil yakıt depolarını Vasiliko’ya taşıma anlaşmasını imzaladı
Kendini yakmak istedi
Kendini yakmak istedi
Tutanak polemiği gündemden düşmüyor
Tutanak polemiği gündemden düşmüyor
Türkiye raporu bugün oylamaya sunulacak
Türkiye raporu bugün oylamaya sunulacak
Güney Kıbrıs’ta 23 yaşındaki bir anne 21 aylık bebeğine kötü muameleden tutuklandı
Güney Kıbrıs’ta 23 yaşındaki bir anne 21 aylık bebeğine kötü muameleden tutuklandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim