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Anastasiadis Geçiş Kapılarının Kapanmasıyla İlgili Tepkileri “haksız” Buldu

Lefkoşa, 4 Mart 20 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, geçiş kapılarından dördünün kapatılmasıyla ilgili aldıkları kararın bu denli tepkiye neden olmasını “haksız tepkiler” olarak nitelendirdi.

Anastasiadis Geçiş Kapılarının Kapanmasıyla İlgili Tepkileri “haksız” Buldu

Lefkoşa, 4 Mart 20 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, geçiş kapılarından dördünün kapatılmasıyla ilgili aldıkları kararın bu denli tepkiye neden olmasını “haksız tepkiler” olarak nitelendirdi.

04 Mart 2020 Çarşamba 11:14
Anastasiadis Geçiş Kapılarının Kapanmasıyla İlgili Tepkileri “haksız” Buldu
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Lefkoşa, 4 Mart 20 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, geçiş kapılarından dördünün kapatılmasıyla ilgili aldıkları kararın bu denli tepkiye neden olmasını “haksız tepkiler” olarak nitelendirdi.
Alithia gazetesinin haberine göre, Anastasiadis, konuyla ilgili dün yapmış olduğu açıklamada, bu kararı “nüfusun tümünü korumak” maksadıyla aldıklarını ve dört geçiş kapısının geçici olarak kapatılmasıyla, diğer kapılarda daha iyi denetim yapılmasının sağlandığını söyledi.
Anastasiadis, alınan kararlar siyasi kararlar olduğundan, verilen tepkilerin haklı tepkiler olabileceğini ancak Kıbrıs Cumhuriyeti’nde yaşayan gerek Rum, gerekse Kıbrıslı Türk nüfusun tamamının korunması için alınmış bu karara, bu denli tepki gösterilmesine gerek olmadığını savundu.
Habere göre, Anastasiadis, tepkiler haksız olsa da, yine de her vatandaşın hissettiklerini dile getirmesinin demokratik hak olduğunu belirtti.
Gazete ayrıca Rum siyasi partilerin kapıların kapatılması kararıyla ilgili görüşlerini aktardı.
Habere göre, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Rum hükümetinin bu kararının sosyal medya organlarında çeşitli ırkçı yorumlar yapılmasına sebep olduğunu belirtirken, DİSİ Başkanı Averof Neofitu ise, bu kararın hiçbir siyasi boyutu bulunmadığını ve “olağanüstü bir durum için alınan olağanüstü bir karar” olduğunu savundu.
Neofitu ayrıca Rum hükümetinin bu kararının hiçbir siyasi boyutu bulunmadığına netlik kazandırmasının memnuniyet verici olduğunu dile getirip, Lokmacı geçiş kapısında geçen günlerde yaşanan olaylar sırasında RMMO askerine yapılan saldırıyı kınadı.
AB KOMİSYONU’NA GEÇİŞ KAPILARININ KAPATILMASIYLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME YAPILDI
Gazete, bir diğer haberinde ise, Rum Yönetimi’nin AB Komisyonu’na, dört geçiş kapısının geçici kapatılmasıyla ilgili bilgilendirme yaptığını yazdı.
Habere göre, Brüksel’deki bir AB yetkilisi, AB Komisyonu’nun durumu dikkatli bir şekilde takip edeceği ve her geçici geçiş kapısı kapatılmasıyla sağlık kontrolü yapılması prosedürünün, ilgili AB tüzükleriyle uyumlu olup olmadığının garanti altına alınacağını kaydetti.

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Gazete, söz konusu yetkilinin, Yeşil Hat Tüzüğü’ne göre Rum Yönetimi makamlarının Yeşil Hat’tan geçen tüm kişilere, kamu sağlığını ve kamu düzenini tehdit edebilecek her türlü olayın önlenebilmesi maksadıyla sağlık kontrolü yapıldığı yönünde açıklaması olduğunu yazdı.
RMMO ASKERİNE SALDIRAN ŞAHIS MAHKEMEYE ÇIKARILDI
Gazete, bir başka haberinde de, Lokmacı kapısında geçen günlerde çıkan olaylarda RMMO askerine saldıran ve gözaltına alınan 55 yaşındaki Rum’un, dün Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığını bildirdi.
Haberde, şahsın aleyhinde 3 ayrı suçtan dava okunduğu ve davanın yeniden görülmek üzere 9 Nisan’a ertelendiği belirtildi.
Öte yandan Politis gazetesi ise, Rum polisine dayandırdığı haberinde, Lokmacı’da meydana gelen olaylarla ilgili başka tutuklamalar da olabileceğini ve bu kişilerin, video ve fotoğraflarda görünen kişiler olduğunu yazdı.
Gazete, bir vatandaşın sırtına vurduğu gözlemlenen polisle ilgili olarak ise, konuyla ilgili herhangi bir şikayette bulunulmadığı ancak videonun incelenmekte olduğunu kaydetti.
Lokmacı’da Rum askerlerinin varlığını sorulması üzerine askerden bir kaynak gazeteye yaptığı açıklamada, geçiş kapısının kapanmasıyla birlikte bölgenin korunması gerektiğini ve bölgenin güvenliğinin sağlanması için askerlerin orada bulunmasının doğru olduğunu ifade etti.
Habere göre, aynı kaynak, askerlerin vatandaşla karşı karşıya gelmek için orada bulunmadığını belirtti. 
Gazete, ilerleyen günlerde geçişlerle ilgili durumun düzelmesinin beklendiğini kaydetti.
(GE/FEZ) 
 

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