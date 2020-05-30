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Anastasiadis El-sisi İle Telefonda Görüştü

“MAVİ VATAN” HAYATA GEÇİRİLİYOR

30 Mayıs 2020 Cumartesi 12:23
Anastasiadis El-sisi İle Telefonda Görüştü
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“MAVİ VATAN” HAYATA GEÇİRİLİYOR
Lefkoşa, 30 Mayıs 2020 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El-Sisi ile dün telefonda görüştüğü ifade edildi.
Telefon görüşmesinde aralarında “Türk meydan okumalarının” da bulunduğu Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin ele alındığını yazan Fileleftheros gazetesi, görüşmede, koronavirüsü salgınıyla mücadele edilmesi konusunda iki ülkede hakim olan durumun da ele alındığını yazdı.
Anastasiadis ile El-Sisi, görüşmede, koronavirüs salgınının, toplumlar, kurumlar ve ülkelerin ekonomisi karşısındaki asimetrik tehditlerle mücadele edilmesi için, devletler arasında daha sıkı bir işbirliği ve koordinasyon olması gerektiğini kanıtladığını da vurguladı.
Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis de açıklamasında, önümüzdeki günlerde vatandaşların ülkeye dönmesi için Mısır’dan Güney Kıbrıs’a uçuş düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Mısır’ın Güney Kıbrıs’ın yakın dostlarından ve stratejik ortaklarından biri olduğunu sözlerine ekledi.

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“MAVİ VATAN” HAYATA GEÇİRİLİYOR
Gazete, bu başlıkla yer verdiği bir diğer haberinde ise, Türkiye hükümetinin “Mavi Vatan” dogması ile Türkiye-Libya memorandumunu pratik anlamda hayata geçirerek, İstanbul’un fethinin dünkü yıl dönümünde, Yunanistan karşısında emsalsiz bir meydan okumada bulunduğunu iddia etti.
Ankara’nın bu hareketle Fatih sondaj gemisinin araştırma sondajları yapmak için hemen önümüzdeki dönem içerisinde Girit açıklarındaki deniz bölgesine girişini hazırladığını öne süren gazete, Türkiye hükümetinin dün sabah 4 Navtex yayımladığını da belirtti.
Gazete, Navtex’lerin Türkiye Deniz Kuvvetlerinin tatbikatları için yayımlandığı ve Türkiye’nin, Gavda’dan Libya’nın Sirte bölgesine kadar olan bir deniz bölgesini bağladığını ekledi.
(İY/HÖ)                              
 

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