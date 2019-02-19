Anastasiadis’e Akel Ve Diko’dan Sert Eleştiri

PRODROMU: “ANASTASİADİS’İ ELEŞTİREREK, SUÇLAMAK SADECE TÜRK PROPAGANDASINI GÜÇLENDİRİR”

AKINCI’NIN HAVADİS’E RÖPORTAJI RUM BASININDA



Lefkoşa, 19 Şubat 19 (.): Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Politis’e verdiği röportaj sonrasında siyasi partilerin hedef tahtası haline geldi.

Fileleftheros DİKO ve AKEL’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e Kıbrıs sorunundaki icraatları nedeniyle ağır eleştiriler yönelttiğini, Rum Sözcü Prodromos Prodromu’nun da cevap vermek zorunda kaldığını kaydetti.

Habere göre, Anastasiadis’in federasyon dışında çözüm çerçevelerini de görüşmeye hazır olmasına dikkat çeken AKEL, “federasyon dışında sadece taksim vardır” görüşünü ortaya koydu.

Anastasiadis’in 4 Temmuz tutanaklarındaki ısrarına da dikkat çeken AKEL, “Başkan, Crans Montana’da hiçbir konuda tutanak tutulmadığını, tarafların kendilerinin not tuttuğunu bilmiyor mu?” diye sordu. BM Genel Sekreteri’nin Crans Montana’daki konferans sırasında güvenlik, garantiler, müdahale hakkı ve asker konusundaki tezlerini açıkça ortaya koyduğunu belirterek, Rum Başkanlık Sarayı’nın bu ısrarını “akıl almaz” bulduğunu kaydetti.

Sözcü Prodromu, AKEL’e cevaben, Genel Sekreter’den izah istediği iddiasıyla Anastasiadis’i eleştirerek, suçlamasının olumsuz mesaj verdiğini ve bu şekilde sadece “Türk propagandasını” güçlendirileceğini söyledi.

DİKO ise Anastasiadis’in “politikasının ve Kıbrıs sorunundaki taktiğinin başarısızlığını ve Rum halkını yanılttığını itiraf ettiği” değerlendirmesinde bulundu. Açıklamada, “İktidardakiler ve DİSİ liderliği şimdi politika ve taktiklerinin başarısızlığını saklamaya, Kıbrıs Rum tarafı açısından olumlu kabul edilen 4 Temmuz 2017 kayıp tutanak metni ile ilgili peş peşe açıklamalar yaparak suyu bulandırmaya çalışıyorlar” denildi.

Rum Ulusal Konseyi’nin 26 Şubat görüşmesi öncesinde siyasi partilerin bilgilendirilmesi amacıyla toplanmasını talep etti.

Sözcü Prodromu, DİKO’ya yanıtında, “garantilerin-müdahale haklarının kaldırılması, Türk askerinin çekilmesi ve normal bir devlet kuracak olan işleyebilir bir çözüme varılması” için bütün siyasi partilerin, Anastasiadis’in Guterres çerçevesinin 6 maddesinin referans şartlarına eklenmesi talebinde birleşmesi gerektiğini söyledi.

Vatandaşlar İttifakı, “karşılaştırmalı inceleme yok, somut hedefi olan strateji yok, eylem planı yok. Kıbrıs sorununun yönetimi bir kez daha doğaçlamaya dayanıyor” görüşünü ortaya koydu.

Haravgi “Olmayan Tutanaklar Kayıp” başlıklı haberinde, AKEL’in, Prodromu’nun cevap açıklaması üzerine yaptığı ikinci açıklamaya da yer verdi. Açıklamada, Prodromu’nun, Anastasiadis’in Politis gazetesine röportajında ortaya koyduğu çelişkileri toparlamaya çalıştığını ancak bunu başaramadığı kaydedildi.

Habere göre, AKEL Prodromu’nun “Anastasiadis’in, çıkmaz olması halinde düşünmeye çağırırken ne kast ettiğini anlamadığı izlenimi yarattığı” görüşünde.

Prodromu’nun “45 yıllık çıkmazlardan sonra, Türk tarafı yeni bir başarısızlığa sürüklerse ne olacağına dair düşünce geliştirilmesi hala yasak addediliyor” sözüne karşılık AKEL “Başkan’ın federasyon dışında başka çözüm çerçevelerini görüşmeye hazır olması, daha önce hiçbir başkanın yapmadığı bir şeydir. Yapmadı, çünkü federasyon dışında sadece taksim vardır” görüşünü ortaya koydu.

AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu bütün siyasi güçlerin taksimi reddettiğini hatırlatarak, Anastasiadis’in sözünü ettiği federasyon ötesindeki çerçevenin üniter devlet değil, bir paralel taksim olduğunu söyledi. Stefanu, “Bu kendilerini rahatsız etmiyor mu? Denktaş’ın vizyonu ve Türkiye’nin hedefi olan taksimi reddetmelerinde ne kadar samimiyet var?” diye sordu.

Prodromu’nun “tutanakları sadece müdahiller değil, BM tarafından da tutuluyordu” sözünü de hatırlatan Stefanu “BM’nin, bütün görüşmelerin tutanağını tutup, 4 Temmuz 2017 sabahı yapılan iki görüşmenin tutanağını tutmaması mümkün mü?” vurgusunu yaptı.

AKINCI’NIN HAVADİS’E VERDİĞİ RÖPORTAJ

Bu arada Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Havadis gazetesine verdiği röportaj Rum basınında geniş yer aldı.

Cumurbaşkanı Akıncı’nın Havadis’e röportajını geniş ölçekte okurlarına aktaran Alithia “Akıncı: Bir Olumlu Oyun Reddedilmesi Kaos Yaratacak… Kıbrıslı Türk lider Başkan Anastasiadis’i, Yakınlaşmalardan Uzaklaşmakla Suçluyor” başlığını kullandı. Fileleftheros “Devamı Olmayan Randevu… 26 Şubat Görüşmesi Müzakerelerin Yeniden Başlamasını Belirlemeyecek… Akıncı Çıtayı Alçak Tutmaya Özen Gösterdi” , Haravgi “Akıncı: Bir Olumlu Oyun Reddi Kaos Yaratacak” başlığı attı.

(ŞA/FEZ)

