Anastasiadis Dün Akşam Lute İle Telefonda Görüştü

HRİSTODULİDİS FRANSIZ ELÇİLİĞİNİN ETKİNLİNDE KONUŞTU

Lefkoşa, 11 Temmuz 19 : Rum Yönetimi Başkanı Mikos Anastasiadis’in dün akşam Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs için atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’la telefonda görüştüğü haber verildi.

Politis gazetesi “Lute Londra’ya Gitti, New York’a Geri Döndü” başlıklı haberinde “BM Genel Sekreterinin Kıbrıs için atadığı geçici özel danışman Jane Holl Lute’un gelişi ve Kıbrıs sorunu çözüm sürecinin yeniden başlaması aracılığıyla, Kıbrıs’ta gerginliğin azaltılmasına dair ümitlerin, dün üç hafta ertelendiği” yorumunda bulundu.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün gece geç saatlerde, Lute’la telefonda görüştüğünü ve Lute’un kendisine Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin çabanın sürmesi için “üç hafta içerisinde Kıbrıs’ı ziyaret edeceğini söylediğini” açıkladığını yazan gazete, Lute’un adaya gelişinin, Fatih gemisinin Baf açıklarındaki çalışmalarının tamamlanması zamanıyla çakıştığını öne sürdü.

LUTE’UN İNGİLTERE TEMASLARI

Bu arada Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’yi kaynak gösteren gazete, Lute’un geçtiğimiz Pazartesi gününden bu yana İngiltere’de bulunduğunu ve Kıbrıs sorununu ele alan İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle temaslarda bulunduğunu belirtti.

Gazete, Lute’un dün New York’a döndüğünü de yazdı.

Lute’un temasları sırasında, mevcut durumla ilgili fikir alışverişinde bulunulduğunu, çünkü Lute’un çözüme ilişkin müzakerelerin başlayıp başlayamayacağını tespit etmeye çalıştığını yazan Alithia ise, İngiltere Dışişleri Bakanlığından bir “kaynağın” ise KİPE’ye, İngiliz hükümetinin garantör güç olarak Lute da dâhil olmak üzere tüm taraflarla düzenli görüşmeler yaptığını söylediğini aktardı.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise haberinde, Lute’un İngiltere’de bulunduğunu ve Kıbrıs sorunundaki müdahillerle yeni tur temaslara başladığını yazdı.

Gazete, Rum Devlet Radyosunun yayımladığı bilgilere göre, Lute’un İngiltere Dışişleri Bakanlığından yetkililer yanı sıra, İngiltere’nin Avrupa Bakanı Sir Alan Duncan’la görüştüğünü de belirtti.

Lute’un Londra’da kaldığını, çünkü Kıbrıs’taki İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie’nin de orada bulunduğunu ve Lute’un Lillie’yle de görüşeceğini kaydeden gazete, Lute’un bunun akabinde temaslarını sürdürmek için Atina, Ankara veya Lefkoşa’ya gideceğini öne sürdü.

Gazete Lefkoşa Rum kesiminin, Lute’un izleyeceği program konusunda henüz resmi bilgisi bulunmadığını da ekledi.

Bu arada gazeteler, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın dün liderlerle ayrı ayrı gerçekleştirdiği görüşmelere geniş yer verdiler.

Spehar’ın, 19 Temmuz’da BM Güvenlik Konseyini bilgilendireceği New York’a gidişi öncesinde, dün liderlerle ayrı ayrı görüştüğünü yazan Politis gazetesi, Spehar’ın dün sabah Limasol’da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i evinde ziyaret ettiğini ifade etti.

Gazete “Anastasiadis’in Spehar’ı, Türkiye’nin denizdeki ihlalleri konusunda bilgilendirmesinin akabinde, Kıbrıs’taki BM Barış Gücüyle ilgili raporun, gerek karada gerekse denizde olmak üzere, adada yaşanan tüm gelişmeleri kayda geçirmesini beklediğini söylediğini” de iletti.

Anastasiadis ile Spehar arasında, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla bir görüşme ayarlanması ihtimalinin ortaya konduğunu da yazan gazete, Anastasiadis’in buna olumlu yanıt verdiğini ve sürecin nasıl ilerleyeceğini görmeleri için bir temas kurulmasının buna yardımcı olacağı değerlendirmesinde bulunduğunu öne sürdü.

Görüşmede cep telefonlarıyla ilgili Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) konusunun ele alındığını da yazan gazete, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun, bunların uygulanacağını söylediğini iletti.

Gazete, Spehar’ın Anastasiadis’le yaptığı görüşmeyi, yapıcı olarak nitelediğini de ekledi.

Spehar ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı arasında dün akşamüzeri gerçekleştirilen görüşmeye de yer ayıran gazete, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e mektup göndermesi konusunda ise “Akıncı BM Genel Sekreterine yönelik mektubunda Türkiye’yi by-pass etti” yorumunda bulundu.



Fileleftheros gazetesi ise “Akıncı’yla Baş Başa Görüşmeye Hazır- Kıbrıs MEB’indeki Türk İhlallerinin Sona Ermesi Şart” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesindeki Türk ihlallerinin sona ermesi şartıyla, en kısa sürede Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla görüşmeye hazır olduğunu” yazdı.Anastasiadis’in bu tezini, dün sabah Limasol’daki evinde bir araya geldiği BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’a ilettiğini yazan gazete, görüşmede Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu ve Diplomatik Büro Müdürü Kiriakos Kuros’un da hazır bulunduğunu belirtti.Spehar’la yapılan görüşmenin, (Spehar’ın) BM merkezine seyahati ışığında “Kıbrıs MEB’indeki kışkırtıcı Türk faaliyetlerini gündemine getirmesi açısından, Anastasiadis için iyi bir fırsat olduğu” iddiasında bulunan gazete, görüşmede BM Genel Sekreterinin UNFIYCP’in görev süresinin uzatılmasına ilişkin olarak Güvenlik Konseyine yönelik raporunun da ele alındığını, öte yandan edinilen bilgilerin “Spehar’ın raporun içeriği konusunda bilgisi olmadığını söylediği” şeklinde olduğunu iletti.Görüşmede GYÖ’ler, özellikle de cep telefonları konusuna atıfta bulunulduğunu da yazan gazete, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın geçtiğimiz gün ortaya koyduğu iddia edilen taleplerine rağmen “bunların uygulamaya konabileceğine dair iyimserlik ifade edildiğini” öne sürdü.PRODROMUAnastasiadis-Spehar görüşmesinin ardından açıklamada bulunan Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu ise, Anastasiadis’in görüşmede “Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerini ve kuşkusuz Kıbrıs sorunu çözüm sürecini de engelleyen faaliyetleri olan deniz, kara suları ve Kıbrıs Cumhuriyeti MEB’indeki ihlallerini ortaya koyduğunu” ifade etti.Prodromu, Anastasiadis’in görüşmede Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla en kısa sürede bir görüşme yapmaya hazır olduğunu ifade ettiğini de söyledi.Görüşmede cep telefonlarıyla ilgili GYÖ’lerin ele alınıp alınmadığı konusundaki bir soruya ise Prodromu “evet, telefon bağlantısı konusunda uygulanacak olan bazı kararlar bulunduğu” yanıtını verdi.Genel olarak, görüşmede, Barış Gücüyle ilgili raporda atıfta bulunulacak olan bütün konuların ele alındığını dile getiren Prodromu “ele alınan GYÖ’lerin tabii ki olumlu tarafta bulunduğunu, öte yandan olumsuz tarafta da ateşkes hattındaki bilindik problemlerin bulunduğunu ve bütün bu faaliyetlerin, bu tarz olumsuz gelişmelerin sona ermesi amacıyla, yalnızca kınanmaları için değil gerekli önlemlerin de alınması amacıyla (raporda) yer almasını beklediklerine” işaret etti.Spehar’ın “Türk meydan okumaları konusunda herhangi bir şey söyleyip söylemediğinin” kendisine sorulması üzerine ise “Spehar’ın ne dediğini söylemeyeceğini” ifade eden Prodromu, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in “şu an bu olayların yaşandığını, bunların gelişme halinde olduğunu ve tabii ki bunlar sürdüğü müddetçe, Rum Yönetimi Başkanı’nın arzu ettiği gibi, bunların müzakerelerin yeniden başlaması açısından önleyici faktör olduğunun” altını çizdiğini iletti.Türkiye’nin “deniz bölgelerini grileştirmeye çalıştığı” konusundaki bir soruya ise Prodromu “BM’nin Deniz Hukukuyla ilgili olan ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin de bu temelde hareket ettiği bir sözleşmesi var. Aynı zamanda gerek AB, gerek diğer önemli devletler olmak üzere, uluslararası toplumun tamamı tarafından bu temelde açıklamalar yapılmaktadır. Dolayısıyla Uluslararası hukukta herhangi bir gri bölge yoktur” yanıtını verdi.Gazete, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın BM Genel Sekreterine mektup göndermesine ise “Mustafa Akıncı blame game (suçlama oyunu) Temposunda Hareket Etti” başlığıyla yer verdi ve Cumhurbaşkanı Akıncı’nın dün Spehar’la görüşmesinde kendisine mektubun kopyasını verdiğini ifade etti.Haravgi gazetesi ise “Sayın Akıncı’dan da BM Genel Sekreterine Mektup- Başkan Spehar Aracılığıyla Kıbrıs Türk Lideriyle Görüşme İstedi” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, “edindiği bilgilere” dayanarak, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın BM Genel Sekreterine yönelik mektubunun iki hedefi bulunduğunu iddia etti.Gazete “bunun bir yandan, Kıbrıs sorununun iki kesimli iki toplumlu federasyon şekliyle çözülmesine ilişkin tezlerini netleştirmek, diğer yandan da Anastasiadis’in 14 Haziran’da BM Genel Sekreterine gönderdiği mektubunda ifade ettiği tezlere yanıt vermek şeklinde iki amacı bulunduğunu” ileri sürdü.Haber Alithia’da ise “Gelecek Hakkında da Konuştular- Spehar’ın Anastasiadis ve Akıncı’yla Ayrı Ayrı Görüşmeleri” başlığıyla yer aldı.HRİSTODULİDİS FRANSIZ ELÇİLİĞİNİN ETKİNLİNDE KONUŞTUHaravgi gazetesine göre, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise Fransa’nın Ulusal Bayramı dolayısıyla dün Fransa’nın Güney Kıbrıs’taki büyükelçiliğinde verilen resepsiyonda yaptığı konuşmada “mevcut konjonktürde, kaygılarının, yasadışı Türk faaliyetlerinin sona ermesi ve müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden en kısa sürede yeniden başlaması için gerekli koşulların meydana getirilmesi olduğunu” söyledi.Habere göre etkinlikte Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i temsil eden Hristodulidis, Türkiye’nin bölgedeki faaliyetleriyle ilgili bilindik söylemlerini yineledi.Rum yönetiminin egemenlik haklarını icra etmesine verdikleri destekten ötürü, Rum hükümetinin Fransız hükümetine teşekkür ettiğini de söyleyen Rum bakan, Güney Kıbrıs ile Fransa’nın güvenlik ve savunma alanındaki mükemmel düzeydeki ilişkilerine de atıfta bulundu.(İY/ÖK)