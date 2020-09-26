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Anastasiadis Brüksel’e Gidiyor

AKEL VE HÜKÜMET ARASINDA ANASTASİADİS’İN BM KONUŞMASI YÜZÜNDEN TARTIŞMA

26 Eylül 2020 Cumartesi 11:59
Anastasiadis Brüksel’e Gidiyor
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AKEL VE HÜKÜMET ARASINDA ANASTASİADİS’İN BM KONUŞMASI YÜZÜNDEN TARTIŞMA
Lefkoşa, 26 Eylül 20: Rum basını, 1-2 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek AB Zirve Toplantısı çerçevesindeki haberlere bugün de geniş yer verirken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in zirveye katılmak için Brüksel’e gideceği duyuruldu.
Filelftheros gazetesi, “Türk Sis Bombası – Ankara İzlenim Diyaloğu İstiyor – Akdeniz ve Ege’deki Niyetlerini Gizlemeyi Amaçlıyor” başlığıyla geniş yer verdiği haberinde, Türkiye’nin; AB ülkelerini, aleyhine önlemler almalarını engellemek adına etkilemeyi amaçladığı, bu yüzden diyalog istediği, gerçek niyetini gizlediği iddiasında bulundu.
Gazete haberinde, benzer iddialara geniş yer verdi ve Türkiye’de yayın yapan “Hürriyet” gazetesinin haberini de aktardı.
Haberde, Rum lider Anastasiadis’in de zirveye katılmak için Brüksel’e gideceği vurgulanırken, kesin gidiş tarihine yer verilmedi.
Öte yandan gazeteler, Anastasiadis’in BM Genel Kurulu’nda telekonferans aracılığıyla yaptığı konuşmanın iç siyasette ana muhalefet partisi AKEL ile Rum hükümeti arasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşlediğini yazdılar.
Alithia gazetesi, konuya ilişkin haberinde, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun Anastasiadis’in konuşmasına ilişkin eleştirisinde, Anastasiadis’in üzerinde uzlaşıya varılmış unsurları da şikayet ettiği eleştirisinde bulunduğunu yazdı.
Habere göre Kiprianu açıklamasında, Anastasiadis’in Crans Montana’daki zirveye kadarki, bizzat kendisinin varılmış olan uzlaşılara saygı göstererek, müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğunu açıklamakta olmasına karşın, neden “olumlu oy” gibi, uzlaşılmış unsurları da şikayet ettiğini anlamadıkları değerlendirmesinde bulundu.

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Rum hükümetinin, BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi’nin taleplerine sadece sözle değil, ikna edici ve tutarlı bir şekilde karşılık vermesi gerektiğini dile getiren Kiprianu, halkın da, Kıbrıs sorununun çözümünün içeriği hakkında bilgilendirilmesi gerektiğini ifade etti.
Kiprianu’ya yanıt ise Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios’tan geldi.
Kusios, AKEL’in açıklamalarından üzüntü duyduklarını belirterek, AKEL’in Anastasiadis’in müzakerelerin devamı konusunda bugüne kadarki kararlılığını ve siyasi iradesini, ayrıca Türkiye’nin tezlerini görmezden geldiği iddiasında bulundu.
Kusios, “AKEL bize ne önerdiğini açıkça söylesin. Türk politikasının ve saldırganlığının yarattığı oldubittileri, MEB’imizdeki işgali ve kapalı bölge Maraş’ın yeniden açılması tehditlerini görmezden mi gelmemizi istiyor?” şeklinde konuştu.
AKEL’in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasından rahatsızlık duymayarak Anastasiadis’in konuşmasından mı rahatsız olduğu sorusunu soran Kusios, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklamaları ortadayken, AKEL’in, Kıbrıs sorununun çözümünün sadece Anastasiadis’in elinde olduğuna mı inandığı sorusunu da dile getirdi.
(SB/ÖK)
      
 

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