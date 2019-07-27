banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102837
ALTIN
258.672
DOLAR
5.6353
STERLİN
7.0239
EURO
6.2683
Lefkoşa, Gazimağusa ve İskele'de asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi
4 KİŞİ TUTUKLANDI
15 yaşındaki kız çocuğu aranıyıyor
KAYIP ARANIYOR
Çalıştığı iş yerinin parasını cebe attı
73,715 TL'LİK VURGUN
Gazimağusa’da uyuşturucu
GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU
banner306

Anastasiadis, Avrupa Komisyonu’na Kiriakidu’yu Önerdi

RUM MECLİSİ’NDE KİRİAKİDU’DAN BOŞALACAK SANDALYE İÇİN PRODROMU’NUN DA ADI GEÇİYOR

Anastasiadis, Avrupa Komisyonu’na Kiriakidu’yu Önerdi

RUM MECLİSİ’NDE KİRİAKİDU’DAN BOŞALACAK SANDALYE İÇİN PRODROMU’NUN DA ADI GEÇİYOR

27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:04
Anastasiadis, Avrupa Komisyonu’na Kiriakidu’yu Önerdi

RUM MECLİSİ’NDE KİRİAKİDU’DAN BOŞALACAK SANDALYE İÇİN PRODROMU’NUN DA ADI GEÇİYOR
Lefkoşa, 27 Temmuz 19 (.): Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Avrupa Komisyonu’na Rum komiser olarak Stella Kiriakidu’yu önerdiği ve bu önerisini Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i telefonla ilettiği haber verildi.
Alithia’nın “Kıbrıslı Avrupa Komiseri… Hristos (Stilianidis) Ayrılıyor, Stella (Kiriakidu) Gidiyor” başlıklı haberine göre, Kiriakidu isminin Ursula von der Leyen tarafından onaylanması ve Avrupa Parlamentosu tarafından desteklenmesi gerekiyor.
Rum Başkanlık Sarayı’ndan dün yapılan açıklamanın ardından Kiriakidu, kendisini Avrupa Komisyonu’na komiser olarak öneren Anastasiadis’e teşekkür etti. AKEL, DİSİ ve DİKO ise birer tebrik mesajı yayınladı.

banner317
Haravgi ise Kiriakidu’nun yeni Rum komiser olarak önerilmesinin ardından Rum meclisinde ondan boşalacak yerin doldurulması konusunda DİSİ ile Rum Başkanlık Sarayı arasında yeni bir  “siyasi atama oyunu” başladığına dikkat çekti.
Habere göre, Kiriakidu’nun Avrupa Komisyonu’na gitmesi ile DİSİ meclis grubu güç kaybedebileceğinden DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, boş sandalyenin Sözcü Prodromos Prodromu ile doldurulması yönünde bastırıyor. Rum Başkanlık Sarayı ise Prodromu’nun tayinini açıklamaya hazır görünmüyor. 
Haberde, Prodromu Saray’da kalırsa, mecliste boşalacak sandalye için ikinci sıradaki isimin Savia Orfanidu olduğu ancak geçmişte Rum Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis’ten güçlü destek bulan bu isme Averof Neofitu’nun olumlu yaklaşmadığı söylentilerine yer verildi. 
(ŞA/FEZ)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeşil Hat Bölgesinin Canlandırılması Projesi
Yeşil Hat Bölgesinin Canlandırılması Projesi
Rusya Ve Abd’den Unfıcyp Raporu Yorumu
Rusya Ve Abd’den Unfıcyp Raporu Yorumu
Lakkotripis, Kahire’de Sözde Türk İhlallerini Konuştu
Lakkotripis, Kahire’de Sözde Türk İhlallerini Konuştu
Kapalı Maraş’la İlgili Gelişmeleri Yakından Takip Ediyorlar
Kapalı Maraş’la İlgili Gelişmeleri Yakından Takip Ediyorlar
Miçotakis Pazartesi Güney Kıbrıs’a Gidiyor
Miçotakis Pazartesi Güney Kıbrıs’a Gidiyor
Güney Kıbrıs’ta 2019’un İlk 6 Ayı İçerisinde 178 Sahte Banknot
Güney Kıbrıs’ta 2019’un İlk 6 Ayı İçerisinde 178 Sahte Banknot
7 tecavüz zanlısına 6 gün daha tutukluluk
7 tecavüz zanlısına 6 gün daha tutukluluk
Güney Kıbrıs’ta 1 kişide Batı Nil Virüsü şüphesi
Güney Kıbrıs’ta 1 kişide Batı Nil Virüsü şüphesi
Miçotakis Pazartesi Güney Kıbrıs’a Gidiyor
Miçotakis Pazartesi Güney Kıbrıs’a Gidiyor
Güney Kıbrıs’ta 2019’un İlk 6 Ayı İçerisinde 178 Sahte Banknot
Güney Kıbrıs’ta 2019’un İlk 6 Ayı İçerisinde 178 Sahte Banknot

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim