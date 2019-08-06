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Anastasiadis Akıncı’ya Enerji Konularının Birlikte İdaresinin Söz Konusu Olmadığı Mesajını İletecek Bilgilendirme Komitesi Kurulması Önerilecek

Lefkoşa, 6 Ağustos 19 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün Trodos’taki başkanlık yazlığında yaptığı Rum siyasi parti başkanları toplantısından, enerji konularının birlikte idaresinin söz konusu olamayacağı sonucunun çıktığı; Anastasiadis’in bu sonucu Cuma günkü görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya ileteceği bildirildi.

Anastasiadis Akıncı’ya Enerji Konularının Birlikte İdaresinin Söz Konusu Olmadığı Mesajını İletecek Bilgilendirme Komitesi Kurulması Önerilecek

Lefkoşa, 6 Ağustos 19 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün Trodos’taki başkanlık yazlığında yaptığı Rum siyasi parti başkanları toplantısından, enerji konularının birlikte idaresinin söz konusu olamayacağı sonucunun çıktığı; Anastasiadis’in bu sonucu Cuma günkü görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya ileteceği bildirildi.

06 Ağustos 2019 Salı 08:24
Anastasiadis Akıncı’ya Enerji Konularının Birlikte İdaresinin Söz Konusu Olmadığı Mesajını İletecek Bilgilendirme Komitesi Kurulması Önerilecek

Lefkoşa, 6 Ağustos 19 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün Trodos’taki başkanlık yazlığında yaptığı Rum siyasi parti başkanları toplantısından, enerji konularının birlikte idaresinin söz konusu olamayacağı sonucunun çıktığı; Anastasiadis’in bu sonucu Cuma günkü görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya ileteceği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, “Bilgilendirme, Birlikte İdare Yok – Anastasiadis’ten Doğal Gaz Konusunda Akıncı’ya Açılım – Enerji Konuları Da Görüşülecek” başlıkları altında verdiği haberinde, Anastasiadis-Akıncı görüşmesinde enerji konularının görüşülmesinin kaçınılmaz olduğu, konunun dünkü Rum Siyasi Parti Başkanları toplantısında geniş şekilde ele alındığını yazdı.
Gazete, Anastasiadis’in parti başkanlarına, “enerji kaynaklarının birlikte yönetilmesinin ve Akıncı’nın talep ettiği gibi ortak bir komite kurulmasının söz konusu olmadığı garantisini” verdiğini belirtirken, Anastasiadis’in 9 Ağustos görüşmesine şu öneri ve tezlerle gideceğini savundu:
“1. Türkiye’nin MEB’teki talepleri sadece Kıbrıslı Rumların değil aynı zamanda Kıbrıslı Türklerin de aleyhinedir. Türkiye’nin istediği şey Kıbrıslı Türklerin haklarını korumak değil kendi taleplerini genişletmektir.
2. Gelirlerin paylaşımı ile enerji kaynaklarının ortak idaresi birbirleriyle ilişkilendirilmemelidir. 
3. Kıbrıslı Türklerin gelişmelerden haberdar olmaları için bir komite kurulabilir.”
Gazete, toplantı sırasında gerek Anastasiadis gerekse parti başkanlarının çoğunluğunun, Güney Kıbrıs’ın enerji alanında faaliyetlerinin durdurulmasının söz konusu olmadığı görüşünü ortaya koyduklarını belirtirken; enerji kaynaklarının birlikte yönetilmesi şeklindeki önerilerin kabulünün söz konusu olamayacağı yönünde görüş birliğinin bulunmasına karşın, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, toplantı sonrasında bu konuda açıklama yapılmamasını talep ettiğini öne sürdü.
Toplantıda, kapalı bölge Maraş’a ilişkin olanların dışında herhangi bir Güven Yaratıcı Önlemin söz konusu olamayacağı yönünde görüş birliğine varıldığını aktaran gazete, çözüm müzakereleri konusunda ise Anastasiadis’in BM çizgisinde hareket etmekte ısrarcı olacağının toplantıda vurgulandığını yazdı.
Öte yandan Rum hükümet sözcüsü Prodromos Prodromu, toplantının yapıcı geçtiğini ve Anastasiadis’in Akıncı’yla yapacağı görüşme sonrasında Rum Ulusal Konseyi’ni toplayarak, Akıncı’yla görüşmesi hakkında bilgi aktaracağını açıkladı.
Prodromu, Anastasiadis’in 9 Ağustos’ta Akıncı’yla “yaratıcı bir görüşme gerçekleştirmeyi ve müzakerelerin yeniden başlaması için uygun koşulların yaratılmasını hedeflediğini” savunarak, “2017’den beridir sadece Kıbrıs sorununun çözümü değil, çözüm müzakerelerinin yeniden başlamasıyla samimi olarak ilgilenen ve isteyen tarafın Kıbrıs Rum tarafı olduğunu” iddia etti.

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Cuma günkü görüşmede MEB’de moratoryum konusunun ele alınıp anılmayacağı şeklindeki bir soruyu ise Prodromu, “görüşme öncesinde bu tip açıklamaların faydalı olmayacağını” söyleyerek yanıtladı.
Politis ise konuya ilişkin haberlerin,: “Tonları Düşürdüler – 9 Ağustos Görüşmesinde Çifte Hedef – Hedef Müzakerelerin Yeniden Başlaması” başlıkları altında verdi.
Gazete, geçtiğimiz Cuma günü siyasi arenada yaşanan gerginliğin tonlarının dünkü başkanlar konseyi toplantısında azaldığı ve toplantının sakin bir ortamda geçtiğini belirttiği haberinde, Anastasiadis’in AKEL Genel Sekreteri Kiprianu’yla da sakin bir diyalog gerçekleştirdiğini yazdı.
Habere göre, Anastasiadis, 9 Ağustos görüşmesinde hedeflerinden birinin, Akıncı’nın “hareket edebileceği alanın genişliğini belirlemek” olduğunu ifade ettiği toplantıda, Akıncı’nın görüşmede gündeme getireceği düşünülen konular hakkında edinilen bilgileri Rum siyasi parti başkanlarıyla paylaştı.
Gazete, Akıncı’nın 9 Ağustos görüşmesinde gündeme getireceğine inanılan unsurlar ile Anastasiadis’in vereceği yanıtların dünkü toplantıda ele alınış şekline de yer verdiği haberinde, DİSİ tarafından gündeme getirilen, Kıbrıslı Türklerin doğal gaz araştırmaları konusunda bilgilendirilmesini sağlayacak bir alt komite kurulması önerisinin de ele alındığını aktardı.
Anastasiadis’in bu öneriyi 9 Ağustos görüşmesinde gündeme getirmesinin beklendiğini yazan gazete, AKEL’in, Kıbrıslı Türkleri teşvik edecek bir karşı öneri yapılması ve MEB’de memorandum önerilerinin ise, Anastasiadis tarafından kabul görmediğini savundu.
Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:
Alithia: “Başkan’ın Akıncı’yla Yüz Yüze Görüşmesinde Kuşkulara Yer Yok – Dünkü Başkanlar Konseyinde Düşük Tonlar ve Uzlaşı” 
Haravgi: “Başkan Yeterli Niyet Göstermedi – Taktiksel Görüşme Mi Yoksa Öze İlişkin Çaba Mı?”.
(SB/HA) 
 

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