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Anastasiadis Ab-arap Ülkeleri Birliği Toplantısında Türkiye’yi Şikayet Etti

Lefkoşa, 26 Şubat 19 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, AB-Arap Ülkeleri toplantısında Türkiye’nin Güney Kıbrıs aleyhindeki faaliyetlerini şikayet ettiği bildirildi.

Anastasiadis Ab-arap Ülkeleri Birliği Toplantısında Türkiye’yi Şikayet Etti

Lefkoşa, 26 Şubat 19 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, AB-Arap Ülkeleri toplantısında Türkiye’nin Güney Kıbrıs aleyhindeki faaliyetlerini şikayet ettiği bildirildi.

26 Şubat 2019 Salı 09:06
Anastasiadis Ab-arap Ülkeleri Birliği Toplantısında Türkiye’yi Şikayet Etti

Lefkoşa, 26 Şubat 19 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, AB-Arap Ülkeleri toplantısında Türkiye’nin Güney Kıbrıs aleyhindeki faaliyetlerini şikayet ettiği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, toplantının Mısır’ın Şarm El Şeyh kentinde gerçekleştiğini ve Anastasiadis’in, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki “yasadışı” eylemlerinden bahsettiğini yazdı.
Gazete, Anastasiadis’in konuşmasında, Doğu Akdeniz’de istikrarsızlık koşulları bulunduğunu ve bölgedeki tahriklerle toplu ve etkin biçimde mücadele edilmesi gerektiğini söylediğini belirtti.
Habere göre Anastasiadis, bölgede ihtilafların ve karmaşanın hakim olduğuna işaret ederken, “Türk işgalinden, bölünmeden ve egemenlik hakları ihlalinden hala muzdarip olan bir ülkeden gelen” kendisinin, bu ihtilaf ve karmaşaların sonuçlarının neler olabileceğinin bilincinde olduğunu söyledi.
Anastasiadis, bu “yasadışı, çağdışı ve istikrarı bozucu” eylemlerle mücadele için sıkı çalıştıklarını dile getirerek, “Türk işgalinin” sona ermesini ve Kıbrıs sorununun çözülmesini arzuladıklarını belirtti.
Anastasiadis’in Mısır’ın bazı basın-yayın organlarına yaptığı açıklamada ise, AB-Arap ülkeleri toplantısının, AB ile Arap ülkeleri arasındaki “en tarihi anlardan” olduğunu söylediğini yazan gazete, kendisinin, bu toplantının gerçekleştirilmesinde önemli rol oynadığından bahsettiğini kaydetti.
Açıklamasında, Mısır ile Güney Kıbrıs arasındaki dostane ilişkilere de vurgu yapan Anastasiadis, Güney Kıbrıs-Yunanistan-Mısır işbirliği mekanizmasının, bölgedeki işbirliğinin, barışın ve istikrarın gelişmesine yapacağı katkıya işaret etti.
HARİRİ İLE GÖRÜŞTÜ
Gazete, bir diğer haberinde de, Anastasiadis’in toplantı çerçevesinde Lübnan Başbakanı Saad Al Hariri ile bir araya geldiğini yazdı.
Habere göre Anastasiadis ile Hariri, Güney Kıbrıs-Lübnan ilişkileri, bölgesel konular ve Kıbrıs sorununu ele aldı.
(GE/ÖK)
 

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