banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110785
ALTIN
321.087
DOLAR
6.0810
STERLİN
7.7879
EURO
6.7712
banner339
Tatar – Akıncı İttifakı
Tatar – Akıncı İttifakı
Ankara niye sessiz!
Ankara niye sessiz!
Statükocu coranavirüs!
Statükocu coranavirüs!
CTP uzaydan mı geldi!
CTP uzaydan mı geldi!

Anastasiadis : "Türkiye Kıbrıs’ın nüfus yapısını değiştirmeye çalışıyor"

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, son günlerde Güney Kıbrıs’a yönelik yaşanan göç dalgasını, “Kıbrıs’ın demografik yapısının Türkiye tarafından değiştirilme çabası” olarak değerlendirdiği belirtildi.

Anastasiadis : "Türkiye Kıbrıs’ın nüfus yapısını değiştirmeye çalışıyor"

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, son günlerde Güney Kıbrıs’a yönelik yaşanan göç dalgasını, “Kıbrıs’ın demografik yapısının Türkiye tarafından değiştirilme çabası” olarak değerlendirdiği belirtildi.

04 Mart 2020 Çarşamba 11:14
Anastasiadis : "Türkiye Kıbrıs’ın nüfus yapısını değiştirmeye çalışıyor"
banner337

Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün gerçekleştirilen bakanlar kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye’den AB ülkelerine yönelik göç dalgasına da değindi.
Gazete, “Göç Akınlarına Karşı Önlemler” başlığı altında verdiği haberinde, son yedi yılda izlediği göçmen politikaları başarısız olan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün yaptığı açıklamayla kendisini aklamaya çalıştığını ve “Türkiye’den kaçak göç akımıyla Kıbrıs’ın nüfus yapısının bozulmaya çalışıldığı” iddiasında bulunduğunu yazdı.
Habere göre, Anastasiadis, “ülkenin demografik yapısının bozulmasına yönelik çabaların engellenebilmesi için ne gibi önlemler almamız gerektiğini görmek istiyoruz” şeklinde konuştu.
Gazete ayrıca, Anastasiadis’in “Financial Times” gazetesine de açıklamada bulunduğunu ve Avrupa’nın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eylemlerine karşı çıkmaması ve göç akınlarının kontrolüne ilişkin 2016 yılındaki anlaşmayı korumaması durumunda yıkımla karşılaşacağı uyarısında bulunduğunu yazdı.
Habere göre, Anastasiadis, Avrupa Birliği’nin, Orta Doğu’daki çatışmalarda taraf olmamasının bedelini ödediğini vurgulayarak Erdoğan’ın sınırları açma tehdidine karşı durulması çağrısında da bulundu.

YUNANİSTAN’A DESTEK
Gazete haberinin devamında, Anastasiadis’in dün Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’i telefonla arayarak, Yunanistan sınırlarına yönelik göç dalgası konusunda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade ettiğini yazdı.
Rum Sözcü Vekili Panayotis Sentonas, Anastasiadis ile Miçotakis’in dün uzun süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini ve Anastasiadis’in, gerek Frontex, gerekse ikili temaslar düzeyinde Yunanistan’a yönelik desteğe hazır olduklarını dile getirdiğini aktardı.

SÖZCÜ: “MÜLTECİ AKINI TÜRKİYE’NİN KARARI SEBEBİYLE SÜRECEK”
Gazete, Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios’un da dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye’nin kararı sonrasında yaşanan mülteci göçünün devam edeceği ve Kıbrıs’ın da hedeflerden biri olmayı sürdüreceğini söylediğini yazdı.
Kusios, Güney Kıbrıs’ın nüfusunun yüzde 3,5’ine denk gelen 32 bin göçmen barındırdığını belirterek, çok sayıda mülteci kabul edecek altyapılarının bulunmadığını ifade etti.
Kusios, “Şu anda bunları konuştuğumuz sırada 100’e yakın insan ateşkes hattında toplanmış ve siyasi sığınma talep etmekte” şeklinde konuşarak, bu kişilerin çoğunluğunun Afrika ve Asya ülkelerinden gelen, mülteci değil “ekonomik göçmen” niteliğindeki kişiler olduklarını öne sürdü.

banner317
Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberlerini: “Binlerce Kurbanla Şantaj Yapıyor – Erdoğan Göçmenleri Kuşatma Mekanizması Olarak Kullanıyor – Yunanistan Dayandı – 184 Kilometre Zayıf Nokta” başlıkları altında verdi. Rum Başkanlık Sarayı’nda dün gerçekleştirilen toplantıda mülteci akını ve kaçak göç konularının ayrıntılarıyla ele alındığı belirtildi.
Gazete, kaçak göç akımların durdurulmasında en zayıf noktanın yeşil hat olduğu konusunda hemfikir olunduğunu; 184 kilometrelik hattın korunması için çok büyük personel ve ekipmana ihtiyaç bulunduğunun toplantıda vurgulandığını belirtti.
Özellikle bazı riskli noktalarda Rum Polis gücü ile RMMO askerleri arasında işbirliğinin arttırılması kararının alındığını vurgulayan gazete, bu noktalara örnek olarak “Akaki-Peristerona” (Akaça-Peristerona) köyleri bölgesine vurgu yapıldı.
Anastasiadis’in alınacak önlemler konusunda dünkü toplantıda bazı direktifler de verdiğini belirten gazete, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in ise, konu hakkında Türkiye’yi ziyaret eden AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Komiseri Joseph Borell’e bilgi verdiğini ve Türkiye’den göçmenlerin KKTC üzerinden Güney Kıbrıs ve AB’ye gitmeleri konusunu gündeme getirmesini talep ettiğini aktardı.
Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris ise toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, çok sayıda mülteci ve kaçak göçmenlerin İstanbul'dan Ercan Havaalanı’na geldiklerinin tespit edildiği iddiasında bulundu.
Nuris, dünkü toplantıda mülteci ve ekonomik göçmen dalgasına karşı alınabilecek önlemlerin ele alındığını, bütünlüklü bir strateji belirlenmesi gerektiğini ve önlemlere ilişkin ayrıntıların kısa zaman içerisinde duyurulacağını da sözlerine ekledi.

101 MÜLTECİ GEMİYLE GÜNEY KIBRIS’TA
Gazete, bir diğer haberinde ise, dün akşamüzeri Kıbrıs açıklarında tespit edilen mülteci dolu bir geminin, Rum liman polisinin eşliğinde Larnaka’nın “Protara” limanına getirildiği ve gemiden 101 Suriye kökenli mültecinin çıktığını yazdı.
Türkiye’nin Mersin kentinden 15 metrelik tekneyle yola çıktıklarını ve yaklaşık 20 saat yol aldıkları belirlenen 13 kadın, 43 çocuk ve 45 erkekten oluşan mültecilerin Rum yönetiminden siyasi sığınma talep ettiği belirtildi.
Gazeteye göre, mülteci kadınlardan birçoğunun, eşlerinin hali hazırda Güney Kıbrıs’ta sığınmacı olarak bulundukları ve ailelerini yeniden birleştirmek amacıyla geldiklerini söyledi. Rum polisinin, gemiyle gelen 45 erkeğin arasında, mültecileri para karşılığı getiren insan kaçakçılarını tespit etmeye çalıştığını vurguladı.
Konu Alithia’da “Acil Durum Vaziyeti – Yunanistan ve Kıbrıs Erdoğan’ın Saldırına Kalkan – Anastasiadis: Erdoğan’ın Esirleri – Kıbrıs Yunanistan’ın Yanında”; Politis’te “Delikli Yeşil Hat – 101 Mülteci Daha” başlıklarıyla yer aldı.       
 

banner340
Son Güncelleme: 04.03.2020 18:20
Anahtar Kelimeler:
AnastasiadisTürkiyeKıbrısın Nüfus Yapısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nuris: “geçiş Kapılarının Bir Süre Daha Kapalı Kalması Olasılığı Büyük”
Nuris: “geçiş Kapılarının Bir Süre Daha Kapalı Kalması Olasılığı Büyük”
Anastasiadis geçiş kapılarının kapanmasıyla ilgili tepkileri “haksız” buldu
Anastasiadis geçiş kapılarının kapanmasıyla ilgili tepkileri “haksız” buldu
Limasol’daki  “MC Digital Media” (Cyprus Times) adlı medya grubuna bomba...
Limasol’daki  “MC Digital Media” (Cyprus Times) adlı medya grubuna bomba...
Apoel taraftarından Nazi selamı
Apoel taraftarından Nazi selamı
Yaşlı çift uyuşturucu tasarrufundan tutuklandı
Yaşlı çift uyuşturucu tasarrufundan tutuklandı
Güney Kıbrıs’ta işsizlik oranı yüzde 6
Güney Kıbrıs’ta işsizlik oranı yüzde 6
Rum Turizm Müsteşarı Berlin’e gidiyor
Rum Turizm Müsteşarı Berlin’e gidiyor
Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis bugün Zagreb’e gidiyor
Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis bugün Zagreb’e gidiyor
Sınır kapılarına termal kameralar yerleştiriliyor
Sınır kapılarına termal kameralar yerleştiriliyor
Güney'de çoğu çalışan perakende sektöründe
Güney'de çoğu çalışan perakende sektöründe

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim