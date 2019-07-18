Anastasiadis: “Türkiye diyaloğu desteklemiyor”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlamaması konusunda Türkiye’ye yönelik suçlamalarını yineledi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, “Kitrea” (Değirmenlik) kökenli Rumların Salı günü gerçekleştirdikleri bir anma etkinliğinde okunan mektubunda, Türkiye’nin son dönemde bölgedeki denizlerde ve Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde gerçekleştirdiği eylemlerin, çözüm müzakerelerinin yeniden başlamasını ve çözüm sürecini desteklemeyen eylemler olduğunu iddia etti.

Anastasiadis, Türkiye’nin, arzu edilen yönde ilerleme kaydedilmesine imkan vermeyen, kışkırtıcı eylemlerine son vermesini istediklerini de vurguladı.